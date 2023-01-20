Какие изменения произошли для госслужащих Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по делам государственной службы состоялось расширенное заседание коллегии по итогам работы за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Увольнение в связи с «утратой доверия» Президента

Так, ведомство разработало и внесло на рассмотрение Парламента законопроект по совершенствованию государственной службы. Одно из нововведений - возможность увольнения политических служащих по решению Президента в связи с «утратой доверия». Уволенный по этой причине служащий не сможет вернуться на государственную службу в течение трех лет.

Проект закона также предусматривает выплату за аренду жилья работникам, ротируемым в другой регион. В-третьих, государственным органам предоставляется возможность привлечения специалиста по временному контракту (договору) для выполнения конкретного проекта. Такие работники не будут занимать государственные должности, так как они будут привлекаться в течение установленного времени. Вместе с тем будет осуществляться мониторинг за соблюдением режима рабочего времени и определена регламентация соотношения руководящего и исполнительского состава государственных органов.

Пилотный запуск новой системы отбора служащих

С 1 марта текущего года Агентство РК по делам государственной службы проведет в пилотном режиме апробацию новой системы отбора на государственную службу.

«Пилот будет проходить с 1 марта в 5 государственных органах, а именно в Агентстве по делам государственной службы, Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, Министерстве торговли и интеграции, акиматах Акмолинской области и города Шымкент», - сообщил председатель Агентства Дархан Жазыкбаев.

По его словам, на внешнем портале «Е-қызмет» разработан новый алгоритм отбора на государственную службу. Новый формат конкурсной процедуры позволяет кандидатам участвовать в конкурсе на всех этапах, в любое время и из любой точки мира, кроме собеседования, которое проходит в заранее определенное время.

«Система «Е-қызмет» интегрирована со всеми основными информационными системами. Она позволяет кандидатам, поступающим на государственную службу, не тратить время на сбор документов. Получение информации о претенденте из иных информационных систем, проверка его судимости или причастности к иным правонарушениям, рассмотрение соответствия квалификационным требованиям - все это автоматически система сделает сама. В наших планах - провести в пилотном режиме апробацию новой системы отбора», - пояснил Дархан Жазыкбаев.

Отбор и исключение из президентского молодежного кадрового резерва

Председатель Агентства Дархан Жазыкбаев сообщил о проведении очередного отбора в президентский молодежный кадровый резерв в этом году. В этот раз будут пересмотрены отраслевые группы резерва, а собеседование с кандидатами будет проходить с обязательным участием отраслевых госорганов и специалистов.

«Когда мы набирали первый резерв, не стояло четких требований по отраслям. То есть, мы набирали больше универсалов. Это первый резерв, второй резерв. Теперь в третий резерв стоит вопрос набрать именно по потребностям, по отраслям. Это должны быть специалисты в сфере энергетики, образования, IT- специалисты и так далее. То есть, в соответствии с этим мы проработали 8 отраслей, и теперь набор будет идти конкретно по отраслям в соответствии с потребностями государственных органов в конкретных специалистах», - пояснил журналистам заместитель председателя Агентства Азамат Жоламанов.

По его данным, по итогам первого отбора было набрано 300 человек, по второму - 50. Общее количество - 350 человек. Трудоустроены в настоящее время 258 человек, 23 из них занимают должности на политической государственной службе, 10 человек занимают должности корпуса «А».

С декабря прошлого года введен в действие приказ, предусматривающий порядок исключения из резерва. Исключение будет осуществляться при получении гражданства другой страны, утере гражданства и увольнения с работы по отрицательным мотивам.

«Прежде всего, президентский молодежный кадровый резерв - это социальный лифт для талантливой молодежи. Что греха таить, есть среди них и те, кто не понимает миссию, какую важность этого резерва они представляют. В целях недопущения снижения имиджа президентского молодежного кадрового резерва мы предусмотрели несколько критериев, при которых из резерва будут исключаться. Это и дискредитация государственной службы, и нарушение общепринятых моральных этических норм, и получение гражданства другой страны и так далее. На данный момент таких исключений не было», - дополнил Азамат Жоламанов.

Улучшенные условия для лучших выпускников

В Агентстве разработали новые подходы при поступлении на государственную службу. К примеру, лучшие выпускники, успешно окончившие высшие учебные заведения за счет государственного гранта, получат возможность назначения без конкурсного отбора на низовые должности на районном и сельском уровнях.

Также предоставляется возможность для прямого назначения на высшие должности корпуса «Б» без конкурсного отбора по согласованию с уполномоченным органом. Рассмотрена возможность назначения в течение года после завершения обучения на отдельные должности в местные органы, кроме столицы, выпускников Академии госуправления при Президенте, показавших высокую успеваемость.

Государственные служащие, получившие неудовлетворительную оценку два квартала подряд, будут понижаться в должности, а при отсутствии вакантной нижестоящей должности - освобождаться от занимаемых должностей.

Проверка качества госуслуг

В прошлом году Агентство провело 756 проверок в сфере государственных услуг. По итогам было выявлено порядка 46 тысяч нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 602 должностных лица, к административной – 305 должностных лиц.

По его словам, также введена практика дистанционного мониторинга, когда действия предпринимаются, не дожидаясь жалоб услуго-получателей.

Председатель Агентства отметил тенденцию снижения количества дисциплинарных дел, рассмотренных на заседаниях Советов по этике. Так, по сравнению с 2021 годом количество подобных дел в прошлом году снизилось на 29%. Исполнение рекомендаций Совета по итогам года составило 97%. В рамках контроля в сфере государственной службы проведено 753 проверки, выявлено более 16 тысяч нарушений, внесено 493 рекомендаций и предписания об отмене незаконных актов.



