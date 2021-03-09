Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Какие изменения будут в пилотном проекте по горизонтальному мониторингу

    9 Марта 2021, 12:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 марта 2021 года вступают в силу измененные Правила проведения пилотного проекта по горизонтальному мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

    Необходимость внесения изменений в Правила возникла по результатам правоприменительной практики.

    Измененные Правила в основном содержат изменения редакционного и уточняющего характера, за исключением поправок, предусматривающих:

    - увеличение срока для предпроектной работы (с 12 до 18 месяцев);

    - расширение категорий налогоплательщиков для участия в пилотном проекте и предоставления возможности участия в пилоте для налогоплательщиков, которыми реализуются инвестиционные приоритетные проекты;

    - перенос сроков участия в пилотном проекте для налогоплательщиков в сфере транспортировки газа и горнорудной отрасли;

    - возможность расторжения соглашения о пилотном проекте по горизонтальному мониторингу досрочно также и по иным основаниям.

    Изменения внесены приказом министра финансов РК от 23 февраля 2021 года № 138 «О внесении изменений и дополнения в приказ исполняющего обязанности министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2020 года № 648 «Об утверждении Правил проведения пилотного проекта по горизонтальному мониторингу», который зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан.

    Пилотный проект, реализуемый с целью совершенствования и модернизации порядка проведения горизонтального мониторинга, стартовал в Республике Казахстан в июле 2020 года.

    В настоящее время участниками пилотного проекта являются более десяти налогоплательщиков.

    Горизонтальный мониторинг является эффективной моделью налогового администрирования крупных налогоплательщиков, для которой характерны такие ключевые преимущества, как стабильность и определенность в налоговой нагрузке, повышение инвестиционной привлекательности компаний на внутреннем и глобальном рынках, отсутствие штрафов и минимизация пеней для налогоплательщиков.

    Автор:

    Бизнес Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви