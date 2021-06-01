Какие исторические объекты будут реставрированы в Туркестане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты по сохранению историко-культурного наследия будут реализованы в Туркестанской области, рассказала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запланированы масштабные работы в рамках программ «Рухани Жаңғыру» и «Семь граней Великой степи», которые направлены на научную реставрацию памятников и археологические исследования», - сказала Актоты Раимкулова на заседании Правительства.

Министр сообщила, что в рамках Комплексного плана развития Туркестанской области предусмотрена реализация трех проектов по сохранению историко-культурного наследия, в их числе реставрация исторических объектов городища Культобе, благоустройство территории музея-заповедника «Азрет Султан», а также реставрация мавзолеев «Ходжа Ахмет Ясауи» и «Рабия Султан Бегим», крепостной стены цитадели в городе Туркестан.

«В 2025 году будут завершены реставрационные работы на 59 объектах и проведены 24 археологических исследований. В результате количество посетителей главного историко-культурного объекта - мавзолея «Ходжа Ахмет Ясауи» увеличится до 2,3 млн», - заключила Актоты Раимкулова.