Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Какие исторические объекты будут реставрированы в Туркестане

    1 Июня 2021, 13:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты по сохранению историко-культурного наследия будут реализованы в Туркестанской области, рассказала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Запланированы масштабные работы в рамках программ «Рухани Жаңғыру» и «Семь граней Великой степи», которые направлены на научную реставрацию памятников и археологические исследования», - сказала Актоты Раимкулова на заседании Правительства.

    Министр сообщила, что в рамках Комплексного плана развития Туркестанской области предусмотрена реализация трех проектов по сохранению историко-культурного наследия, в их числе реставрация исторических объектов городища Культобе, благоустройство территории музея-заповедника «Азрет Султан», а также реставрация мавзолеев «Ходжа Ахмет Ясауи» и «Рабия Султан Бегим», крепостной стены цитадели в городе Туркестан.

    «В 2025 году будут завершены реставрационные работы на 59 объектах и проведены 24 археологических исследований. В результате количество посетителей главного историко-культурного объекта - мавзолея «Ходжа Ахмет Ясауи» увеличится до 2,3 млн», - заключила Актоты Раимкулова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туркестанская область Культура История Казахстана Рухани жаңғыру Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски