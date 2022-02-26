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    Какие инвестпроекты планируют реализовать в Актау

    26 Февраля 2022, 18:48

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством главы региона Нурлана Ногаева состоялось заседание Регионального координационного совета по форсированному индустриальному развитию Мангистауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании были рассмотрены три инвестиционных проекта. В частности, местный предприниматель предложил построить медицинскую клинику в городе Актау мощностью на 50 коек. Стоимость проекта 1,2 млрд тенге. Из них 255,6 млн тенге - собственные средства, 944,4 млн тенге - заемные. Реализация проекта позволит обеспечить жителей региона качественными медицинскими услугами.

    Предприниматель планирует привлечь в медцентр высококвалифицированных специалистов из других областей страны. Объект ввести в эксплуатацию планируют в первом полугодии 2023 года. После чего на постоянную работу будет устроено 67 человек.

    Координационному совету также был представлен проект строительства птицефабрики в г. Актау мощностью 163 млн штук в год. В рамках проекта планируется построить птицеводческий комплекс, в том числе птичники для содержания кур- несушек, птичники для содержания молодняка, комбикормовый завод, комплекс по упаковке и административное здание с необходимой инфраструктурой. Стоимость проекта - 5,232 млрд тенге. Из них 2,6 млрд тенге - собственные средства, 2,6 млрд тенге - заемные. Объект ввести в эксплуатацию планируют в первом полугодии 2023 года. Постоянной работой будет обеспечено 110 человек. Реализация проекта позволит обеспечить население региона свежей продукцией по приемлемым ценам.

    Еще один предприниматель из города Жанаозена планирует построить цех для забоя и переработки мяса. Основная цель проекта – обработка и расфасовка мяса: конины, говядины, баранины и создание комплекса по убою скота с последующей разделкой туш. Объект будет состоять из следующих помещений: убойный пункт, камера быстрой заморозки, холодильная камера, мужская и женская раздевалка с душевыми кабинами, туалет и офисное помещение. Производительность убойного пункта составит 3 000 кг в одну смену.

    «Стоимость проекта 26,4 млн тенге. Данные средства собственные. Объект сдать в эксплуатацию планируем в I квартале 2023 года. В результате реализации проекта ожидаем создание новых рабочих мест, обеспечение общепита, переработчиков и розничную торговую сеть свежими мясными продуктами», - сказал автор проекта Марат Есболаев.

    В результате члены координационного совета одобрили три предложенных проекта.

    Аким области Нурлан Ногаев отметил, что реализуемым проектам будет оказана необходимая поддержка со стороны местных исполнительных органов. По итогам собрания аким области дал ответственным лицам ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Инвестпроекты Экономика Мангистауская область Регионы Казахстана
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