Какие иностранцы в Казахстане могут прикрепиться к поликлиникам

В Казахстане с 15 сентября стартует ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам. О том, могут ли воспользоваться этой возможностью иностранцы, рассказал директор алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

По словам Тлеухана Абилдаева, наравне с гражданами страны в период кампании к поликлиникам могут прикрепиться и трудовые мигранты с членами семьи из стран ЕАЭС.

«В этом году изменились правила прикрепления для трудовых мигрантов и членов их семей. Теперь им для прикрепления необходимо приобрести полис добровольного или вмененного медицинского страхования. Эти пакеты будут покрывать трудовым мигрантам базовую первичную медико-санитарную помощь, которые недоступны им в системе гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», - отмечает директор филиала.

Трудовые мигранты не могут прикрепиться к поликлинике через портал электронного правительства. Для того чтобы прикрепиться, нужно написать заявление на имя руководителя поликлиники в произвольной форме на казахском или русском языках. К заявлению нужно приложить заграничный паспорт, договор ДМС/ВМС.

По Казахстану договоры добровольного или вмененного страхования можно заключить с 7 страховыми компаниями: СК «Интертич», СК «Базель», СК «Номад», СК «Фридом иншуранс», СК «Сентрас Иншуранс», СК «НСК», СК «Базель».

«После прикрепления трудовые мигранты также могут пользоваться услугами в пакете ОСМС, которые будет покрывать необходимые консультативно-диагностические услуги, плановую стационарную помощь, медицинскую реабилитация и т.д.», - комментирует Тлеухан Абилдаев.

Cтатус застрахованности в системе ОСМС сами трудовые мигранты получают за счет взносов и отчислений от работодателя, а их супругам необходимо оплатить взносы в качестве самостоятельного плательщика на 12 месяцев вперед. Что касается их детей, то они будут застрахованы за счет государства до достижения 18 лет.

Постоянно проживающие иностранцы, которые имеют документ ВНЖ (вид на жительство) имеют те же права и несут обязанности наравне с гражданами РК.

Иностранцы других стран, не входящих в ЕАЭС, не имеют права на прикрепление, также пользоваться услугами в ОСМС, они обслуживаются платно.

Ранее в пресс-службе Фонда медстрахования ответили на самые актуальные вопросы казахстанцев о прикрепительной кампании к поликлиникам.