Какие инновационные технологий внедрены в нейрохирургии Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 15 лет впервые в Казахстане внедрены новые направления нейрохирургии – это микронейрохирургия, лечение сосудистых нейрохирургических патологий и другие. Об этом заявил глава Национального центра нейрохирургии, академик НАН РК Серик Акшулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас позвольте вкратце остановиться на некоторой деятельности Национального центра нейрохирургии. Центр был основан в 2008 году, здесь вы видите основные показатели работы. За 15 лет впервые в Казахстане внедрены новые направления нейрохирургии – это микронейрохирургия, лечение сосудистых нейрохирургических патологий, включая эндоваскулярную нейрохирургию, реконструктивные операции при поражении позвоночника и спинного мозга, функциональная нейрохирургия, применение нейромодуляции и нейронавигационных систем при опухолях и других патологиях головного мозга и др. В общем внедрено 70 инновационных технологий», - сказал Серик Акшулаков, выступая на пятом Конгрессе нейрохирургов Казахстана.

Он также добавил, что за эти годы проведено более 40 тысяч операций, из них III-V категории сложности составляет 90%. Ранее до открытия Центра около 80% пациентам с нейрохирургическими патологиями высокотехнологичное лечение в стране не оказывалось.

За последние 15 лет в регионы осуществлен трансферт 64 технологий, благодаря чему во многих областях оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.

«На сегодняшний день высокотехнологичное нейрохирургическое лечение доступно для всех казахстанцев. Я хотел бы продемонстрировать некоторые внедрения, которые успешно применяются в Центре. Одной из главных проблем на сегодняшний день являются лечение злокачественных опухолей головного мозга – глиобластом, продолжительность жизни которой без операции длится в среднем по статистике 1 год и 2 месяцев. После лечения 5-летняя продолжительность жизни составляет примерно 15-20%. Многие научные работы были направлены на радикальное удаление опухолей. Сегодня радикальность хирургии увеличивается интенсивной визуализацией, которую дает флуоресцентная навигация с применением 5-АЛА препарата. Сегодня мы сделали более 100 операций», - добавил Серик Акшулаков.

Ранее сообщалось, что Глава государства поздравил с 15-летием Национальный Центр нейрохирургии.