Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Какие инфекции циркулируют в Казахстане - Минздрав

    21 Декабря 2022, 12:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о циркулирующих в стране инфекциях и вирусах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас циркулирует в нашей стране «омикрон» вирус. И есть несколько видов омикрона. Вирус – он видоизменяется. Он тоже выживает в окружающей среде. И у нас в стране есть вид «цербер», - сказала Ажар Гиният журналистам после пленарного заседания Мажилиса, сообщая о коронавирусной инфекции.

    Также министр проинформировала и об обнаруженных штаммах гриппа.

    «Три вида гриппа разные, в том числе свиной грипп тоже зарегистрирован у нас. Это H1N1 также регистрируется и аденовирус, все виды вируса регистрируются, и мы видим, что идет микс инфекция и супер инфекция – накладываются вирусы друг на друга и вирусная инфекция протекает тяжелее. Я привилась от гриппа еще в октябре. Также ревакцинировалась от коронавирусной инфекции. Учитывая, что большое общение, по регионам езжу и стараюсь защищаться особенно в самолетах, везде одеваю маску», - добавила глава Минздрава.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Ажар Гиният
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полгода не выплачивали обязательные соцвыплаты врачам в Жезказгане
    Более 20 медучреждений построят в одном из районов Карагандинской области
    Свиной грипп выявили в СКО
    Частным лабораториям разрешено диагностировать коронавирус без дополнительных разрешений
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров