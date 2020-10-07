Какие идеи предлагают реализовать молодые активисты партии «Ауыл»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе II Республиканского форума сельской молодежи, организованного Народно-демократической патриотической партией «Ауыл», молодые активисты партии выступили с предложениями по созданию комфортных условий в селе для развития собственного дела, по идеологическому воспитанию молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Активист партии Айдар Саттаров недавно основал свою страницу в Facebook «Ауыл Жастары», где он, как человек, имеющий опыт в бизнесе, делится советами о том, какой вид деятельности можно развивать молодежи на селе. В своем докладе он рассказал о современных реалиях ситуации вокруг сельской молодежи, также дал предложения по работе молодежного крыла партии.

«Я поймал себя на такой мысли: аул хранит традиции казахского народа, именно там живут аксакалы, которые собирают молодежь, учат их навыкам, делятся сокровенными советами, решают местные вопросы, чтут традиции предков. Тот самый национальный код, о котором говорят первые лица государства, заключен именно в ауле. Мой долг – сделать все, что от меня зависит, чтобы помочь селу. Два месяца назад в Facebook я начал движение «Ауыл жастары». Я снимал видео и делился мнениями, предлагал альтернативу бизнеса в селе: чем можно заниматься в селе, какие проекты реализовать. Получив многочисленные отклики, начал продвигать идею в интернете», - рассказал Айдар Саттаров.

Он предложил разработать план по идеологическому воспитанию молодежи, детей.

«У меня есть конкретные идеи и предложения по этому вопросу. Часть которых я ранее озвучивал. Считаю, что молодежному крылу нужно разработать конкретные предложения по работе и развитию института семьи, поддержать инициативу партии, которая постоянно твердит об этом. Необходимо сделать анализ недостающих кадров в сельской местности, разработать и направить рекомендации руководству партии, уполномоченным органам. Также предлагаю снимать видеоролики по рубрике «Ауыл жастары», в которых будут рассказывать о том, что можно организовать на селе. Считаю, что таким образом молодежное крыло партии может заявить о себе. Призываю поддержать мою инициативу «Ауыл жастары», в целом, проявить активность в деятельности молодежного крыла нашей партии», - добавил он.

Председатель молодежного крыла Народно-демократической патриотической партией «Ауыл» по Кызылординской области Нурмаганбет Айтбай предложил создать экоотряды при молодежном крыле.

«Предлагаю создать экоотряды. Мы, участники форума, преследуем одну цель, поэтому необходимо вместе работать. Пришло время объединиться и прилагать усилия для решения актуальных вопросов в селах», - отметил он.