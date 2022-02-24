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    Какие гранты на бизнес-проекты могут получить молодые актюбинцы

    24 Февраля 2022, 05:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В этом году около 500 представителей актюбинской молодежи могут получить гранты на открытие бизнеса в размере более одного миллиона тенге. О грантах для молодежи рассказал в ходе брифинга в РСК руководитель управления координации занятости и соцпрограмм области Асланбек Шуиншалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В своем недавнем обращении Президент указал уделить особое внимание вопросам безработицы, особенно среди молодежи. Было поручено продлить сроки молодежной практики, поднять оплату труда. Так, молодежная практика теперь продлевается с 6 до 12 месяцев, зарплата составит 30 МРП, или 92 тысячи тенге в этом году. Мы планируем отправить в 2022 году на молодежную практику 2,5 тысячи человек.

    Также Глава государства в целях реализации бизнес-проектов молодежи поручил увеличить сумму грантов. Они повышены с 200 МРП до 400 МРП - 1,225 млн тенге на этот год. Для грантового финансирования мы планируем привлечь в этом году около 500 представителей молодежи.

    Все принимаемые меры направлены на улучшение социального положения безработных, в том числе молодежи. Любой безработный гражданин может обратиться по месту жительства в центры занятости и получить поддержку в рамках госпрограмм», - сказал А. Шуиншалиев.

    По словам Шуиншалиева, в 2022-25 годах согласно карте рабочих мест планируется создать более 25 тысяч рабочих мест. В этом году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства в актюбинском регионе планируется охватить мерами занятости более 50 тысяч человек.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Бизнес Актюбинская область Занятость Молодежь
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