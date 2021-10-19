Какие госорганы участвуют в пресечении деятельности финансовых пирамид

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов рассказал о межведомственной работе в части борьбы с финансовыми пирамидами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для выявления, пресечения и передачи материалов по финансовым пирамидам в правоохранительные органы по инициативе Генеральной прокуратуры (07.10.2020г.) при Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (совместно с НацБанком, АФМ, МФ, МИОР, МВД) создана межведомственная рабочая группа (далее – МВРГ)», - сообщил Гизат Нурдаулетов в ответ на депутатский запрос.

По его словам, в рамках МВРГ выработан механизм взаимодействия между госорганами и принятия мер по приостановлению деятельности организаций с признаками финансовой пирамиды, блокируются интернет-ресурсы, в СМИ проводится разъяснительная работа.

«Это позволило пресечь деятельность 12 финансовых пирамид на начальном этапе (по ним начаты досудебные расследования). Работа по противодействию финансовым пирамидам и незаконным финансовым операциям находится на постоянном контроле. Генеральная прокуратура, приняв настоящий запрос к сведению, выражает готовность к дальнейшей совместной работе по укреплению законности и усилению защиты прав граждан», - заключил Генпрокурор.