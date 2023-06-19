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    Какие города Казахстана самые популярные у туристов

    19 Июня 2023, 09:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта РК опубликовали рейтинг самых популярных туристических городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    За первые 4 месяца текущего года (январь-апрель) 3,5 млн человек в Казахстане путешествовали внутри страны. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    5-Е МЕСТО. АКТАУ

    Пятерку лучших открывает жемчужина Каспия — город Актау. С января по апрель этого года Актау посетили 220 660 гостей. К летнему сезону интерес к центру Мангистауской области со стороны туристов возрос до 20%.

    4-Е МЕСТО. АТЫРАУ

    Город Атырау также среди лучших по количеству туристов. За первые четыре месяца 2023 года город посетили 305 460 человек. В мае при поддержке Министерства культуры и спорта в регионе открылся визит-центр «Сарайшык». В нем есть все, чтобы туристы смогли познакомиться с историей Казахского ханства, Золотой Орды и более ранних эпох. В летний сезон число приезжающих в Атырау гостей будет только расти.

    Фото: wikipedia.org

    3-Е МЕСТО. ШЫМКЕНТ

    Шымкент, который никому не уступает в гостеприимстве, лидирует и по количеству туристов. В период с января по апрель этот город посетили 346 280 человек. Любой турист может выбрать здесь отдых по душе. Можно посетить сакрально-исторические места, отдохнуть в санаториях или сходить на спортивные и культурно-массовые мероприятия, которые часто проводятся в городе.

    2-Е МЕСТО. АСТАНА

    Астана — это не только административный центр, но и центр притяжения туристов. Только за первые четыре месяца 2023 года столицу посетили 951 750 человек. Сейчас возле города при поддержке Министерства культуры и спорта ведется строительство крупнейшего в стране музея под открытым небом. Бозок должен стать главной туристской достопримечательностью Астаны, которую обязательно нужно будет увидеть.

    1-Е МЕСТО. АЛМАТЫ

    Горнолыжные курорты, прекрасная природа, благоприятный климат и гостеприимство. Алматы, обладающий этими и другими преимуществами, является самым туристическим городом страны. За первые четыре месяца этого года южный мегаполис посетили 1 185 130 человек. В Алматы особенно часто останавливаются иностранные туристы. Министерство культуры и спорта ведет активную работу с зарубежными туроператорами, чтобы полностью раскрыть туристский потенциал региона.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туризм Минкультуры Общество Путешествия
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