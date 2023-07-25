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    Какие города Казахстана для учебы выбирают абитуриенты при подаче на грант

    25 Июля 2023, 20:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 94 тысячи абитуриентов подали заявки для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека.

    По его словам, если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году было принято 80 тысяч заявлений.

    Самым популярным городом является Алматы, 38 тысяч ребят выбрали его местом, где они планируют провести студенческие годы. 18 тысяч заявлений принято для обучения в столичных учебных заведениях, а 6 тысяч человек изъявили желание учиться в университетах Шымкента.

    «По наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным – больше всего заявлений поступило на такие направления, как «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Информационно-коммуникационные технологии». Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих стоматологов, дипломатов, юристов и учителей», - сообщил глава ведомства.

    Решение по присуждению грантов принимает Республиканская конкурсная комиссия, в состав которой входят депутаты Парламента РК, представители государственных органов и общественных организаций.

    Заседания планируется провести до 10 августа и опубликовать список обладателей гранта. Зачисление в вузы, традиционно, завершится до 25 августа.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
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