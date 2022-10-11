Какие города и области Казахстана больше всех привлекают трудовые ресурсы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидерами по привлечению трудовых ресурсов из других регионов страны стали город Алматы и Карагандинская область. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одним из направлений нацпроектов является содействие занятости молодежи за счет создания субсидируемых рабочих мест. Сегодня плановые показатели по ним исполнены, на них направлены более 152 тыс. человек, из них 41% составляет молодежь», - сказала Тамара Дуйсенова.

Результатом данной меры, как отметила министр, должно стать приобретение навыков с дальнейшим постоянным трудоустройством.

«Однако большинством регионов не обеспечено постоянное трудоустройство лиц, завершивших участие в данной программе. По республике этот показатель составил 34,8%. Самые высокие показатели в Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областях, самые низкие – в городе Шымкенте, Туркестанской и Павлодарской областях. Такая же картина по трудоустройству молодежи, в аутсайдерах - эти же три региона», – сообщила Тамара Дуйсенова.

Глава Минтруда добавила, что на сегодняшний день все нацпроекты оцифрованы, мониторинг созданных рабочих мест и пенсионных отчислений осуществляется через электронную биржу труда (ЭБТ). Также посредством платформы ведется мониторинг мобильности трудовых ресурсов.

Только за последние 3 месяца из 28,3 тыс. заявленных на нацпроектах вакансий более 4 тыс. заполнены в рамках межрегионального перетока. Лидерами по привлечению трудовых ресурсов из других регионов страны стали город Алматы (1107 чел.) и Карагандинская область (682 чел.). В целом 58% межрегионального перетока приходится именно на эти регионы.

«Следующая мера содействия занятости – это реализация поручения Президента по созданию 100 рабочих мест на 10 тыс. населения, проживающего в городах и районах. План создания рабочих мест перевыполнен практически всеми регионами за исключением СКО (84%) и Павлодарской области (99%). Однако, по данным Комитета госдоходов, отмечается неравномерное исполнение поручения на областном уровне», – добавила Тамара Дуйсенова.