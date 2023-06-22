Какие гонорары получают звезды казахстанской эстрады

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В проекте Приказа министра культуры и спорта РК сообщается о том, какие гонорары получают за выступления на культурных мероприятиях, проводимых за счет средств бюджета, популярные певцы, такие, как Райым и Мирас Жугунусовы, Садраддин, и другие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На стоимость услуг артистов влияет их востребованность и трудоустройство, уровень исполнительского мастерства, время их подготовки (в связи с форматом мероприятий, 3-7 дней или более) и другое. Например, участие музыкантов этой категории в проектах: Райым (Райыбек Бактыгереев) – от 2 500 000 тенге; Коба (Кобыланды Болат) – 2 000 000 тенге; Мирас Жугунусов – 5 500 000 тенге; Дастан Оразбеков – 1 500 000 тенге; Али Окапов – 2 500 000; Садриддин Наджмиддин – 2 000 000; Турар – 1 000 000 – 3 000 000 тенге; Мади Рымбаев с 1 500 000 тенге и так далее.

В действительности, стоимость оказываемых услуг может достигать 30% и выше, превышая этот процентный показатель.

При анализе проведенных мероприятий оказывается, что, по меньшей мере, 30% расходуется на обеспечение участия в мероприятии деятелей этой категории.

Таким образом, с учетом вышесказанного, этот пункт по стандарту невозможно выполнить до 30%, поэтому просим повысить общую сумму этого стандарта до 30%», – говорится в сравнительной таблице документа.

Полное название документа – проект Приказа и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 16 февраля 2023 года № 51. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2023 года № 31921 «Об утверждении Правил финансирования и нормативов финансирования проведения социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в Республике Казахстан и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств».

Также, в указанном документе сообщается, какие гонорары получают такие певцы, как Димаш Кудайбергенов, Жанар Дугалова, Роза Рымбаева и Майра Мухамедкызы.

Пресс-служба Министерства культуры и спорта РК сообщила, что на портале «Открытые НПА» была опубликована ошибочная информация о гонорарах казахстанских артистов.

«Отметим, что артисты часто участвуют в государственных концертах на безвозмездной основе. Многие из них принимают активное участие в благотворительных концертах. Руководство Комитета культуры не принимало решений об увеличении расходов на проведение госконцертов», – говорится в релизе.