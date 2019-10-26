Какие газеты и журналы больше всего читают казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казпочта определила, какие газеты и журналы больше всего читают казахстанцы, передает МИА «Казинформ».

«Общий объем подписки на газеты и журналы в Казахстане через Казпочту составил 108 млн 363 тыс. 590 экземпляров. Таковы данные по итогам 9 месяцев 2019 года.

В ТОП-5 наиболее выписываемых республиканских газет вошли «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Ұйғыр авази», «Жас Алаш» и «Ана Тілі». Среди региональных лидеров – газеты «Жетісу», «Ақтөбе», «Огни Алатау», «Аq Jol», «Оңтүстік Қазақстан».

Всего по стране распространяются по подписке 204 республиканские и 521 региональная газета. В целом, доля республиканских изданий в общем объеме подписки составила 45%, региональных – 54%. 1% тиража пришелся на международную периодику. Через Казпочту казахстанцы имеют возможность оформить подписку на более чем 3 тыс. журналов и газет Казахстана, России, Беларуси, Украины.

Больше всего газет и журналов выписывают в селах - 73% от всего тиража подписки. Сельчане предпочитают областные, городские и районные издания (58% общего тиража). Лидерами среди регионов Казахстана по подписке являются Алматинская, Кызылординская, Карагандинская и Жамбылская области.

«Статистика свидетельствует о тенденции снижения подписных тиражей. По итогам прошлого года общий объем подписки составлял 127,8 млн. экземпляров. В этом году подписка на ноябрь и декабрь еще продолжается и цифры по итогам года незначительно вырастут, но в целом уже не превысят показатели предыдущих лет. Мы понимаем, что переход на электронные издания – это общемировой тренд, который также подтверждает и казахстанская статистика», - рассказывает Нуржан Джабаев, директор филиала «Почтовый сервис» АО «Казпочта».