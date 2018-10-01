Какие функции по госзакупкам акиматы передадут Минфину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Функцию по определению государственных закупок единых организаторов в Казахстане планируют передать от акиматов Минфину. Об этом сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, представляя законопроект по совершенствованию сферы госзакупа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы Минфина, сейчас каждый областной и районный акимат утверждает свой перечень товаров, работ и услуг, закупаемых через единых организаторов. Новым законопроектом предусматривается, что централизованные закупочные органы будут функционировать на республиканском, областном и районном уровнях на базе действующих единых организаторов.

«Закупки через единых организаторов будут определяться Минфином. Тем самым будут четко разграничены закупки централизованных служб», - сообщил Алихан Смаилов

Кроме того, законопроектом предусмотрены нормы, позволяющие объединять мелкие закупки в один крупный лот.

«Это позволит стандартизировать закупки и загружать производственные мощности бизнеса на большие объемы», - резюмировал Алихан Смаилов.