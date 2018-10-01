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Какие функции по госзакупкам акиматы передадут Минфину

3 Октября 2018 12:31 185
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Какие функции по госзакупкам акиматы передадут Минфину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Функцию по определению государственных закупок единых организаторов в Казахстане планируют передать от акиматов Минфину. Об этом сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, представляя законопроект по совершенствованию сферы госзакупа, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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По словам главы Минфина, сейчас каждый областной и районный акимат утверждает свой перечень товаров, работ и услуг, закупаемых через единых организаторов. Новым законопроектом предусматривается, что централизованные закупочные органы будут функционировать на республиканском, областном и районном уровнях на базе действующих единых организаторов.

«Закупки через единых организаторов будут определяться Минфином. Тем самым будут четко разграничены закупки централизованных служб», - сообщил Алихан Смаилов

Кроме того, законопроектом предусмотрены нормы, позволяющие объединять мелкие закупки в один крупный лот.

«Это позволит стандартизировать закупки и загружать производственные мощности бизнеса на большие объемы», - резюмировал Алихан Смаилов.

 

 

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Ключевые слова: Минфин РК, Акимат,
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Автор:

Серик Сабеков

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