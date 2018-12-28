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Какие функции будет выполнять Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

28 Декабря 2018 13:27 146
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Какие функции будет выполнять Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новом Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали, какие функции будет выполнять ведомство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе нового ведомства, Министерство индустрии и инфраструктурного развития будет осуществлять руководство в сферах индустриального развития, промышленной безопасности, дорог и автотранспорта, гражданской авиации, техрегулирования, геологии и недропользования, стандартизации, экспорта обрабатывающей промышленности, строительства и ЖКЖ.

Ранее принадлежавшие реорганизованному Министерству по инвестициям и развитию вопросы привлечения иностранных инвестиций переданы двум ведомствам - Министерству иностранных дел и Министерству национальной экономики.

Передачу полномочий по привлечению инвестиций и осуществлению экспорта Глава государства объяснил тем, что «вопросы, касающиеся инвестиций и экспорта, должны контролировать работники МИД». 

Кроме того, реорганизацию министерства прокомментировал Женис Касымбек, который возглавил новое Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Министр отметил, что одной из причин нововведений стал кризис на мировом рынке иностранных инвестиций.

 

 

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Ключевые слова: Другие государственные органы,
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Автор:

Камила Амирова

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