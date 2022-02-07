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    Какие фейки распространяли организаторы беспорядков для создания паники

    7 Февраля 2022, 21:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время январского инцидента было распространено много дезинформации, чтобы вызвать панику среди населения. Об этом заявил начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период январских событий через социальные сети распространялось много фейковых сообщений», - сказал Ризабек Ожаров.

    По его словам, в числе распространяемых фейков были такие варианты как: «загрязнение воды в Алматы и столице«, «прибытие в страну двух тысяч боевиков движения «Талибан», «захват биолаборатории в Алматы», «полное прослушивание телефонов».

    Представитель прокуратуры добавил, что они были распространены для создания паники среди населения.

    «По каждой такой ложной информации Министерство внутренних дел будет принимать процессуальные решения в соответствии с уголовным законодательством. Поэтому прошу наших граждан доверять официальным источникам и не распространять ложную информацию», - отметил Ризабек Ожаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Фейки ЧП-2022
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