Какие факторы ускоряют тренд на дедолларизацию вкладов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы предпочитают инвалюте тенге. С 2015 года доля вкладов в национальной валюте выросла с 24 % до 65 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Дедолларизация экономики РК способствует снижению рисков финансовой системы, повышению эффективности проводимой монетарной политики и становлению национальной валюты. В прошедшие годы принимались разные меры, способствующие этому, включая меры по повышению привлекательности тенговых активов, такие как установление рекомендуемых ставок на высоком уровне по тенговым вкладам при низком уровне по валютным вкладам, увеличение гарантируемой суммы, программа защиты тенговых вкладов. В результате принимаемых мер заметны определенные положительные сдвиги.

Так, к примеру, по состоянию на конец сентября текущего года объем вкладов населения в БВУ РК составил 14,7 трлн тенге, увеличившись за год сразу на 17,1 %. При этом основная доля в структуре вкладов пришлась на тенговые: 65,4 %, против 34,6 % вкладов в иностранной валюте. Стоит отметить, что всего пятью годами ранее, в сентябре 2017 года, доля вкладов в иностранной валюте составляла 57,2 %, а в сентябре 2015-го и 2016 года — и вовсе 76,4 % и 66,9 % соответственно, при этом достигая максимального значения в 80,4 % в январе 2016 года.

С 2016 года стремительно нарастает тенденция увеличения доли вкладов в тенге, а потребители начинают отдавать предпочтение сбережениям в национальной валюте.

Несмотря на кризисные явления и рост инфляции, тенговые вклады становятся более привлекательными, в основном за счет проводимой монетарной политики. Так, к примеру, согласно статистическим данным НБ РК, ставка вознаграждения по срочным тенговым вкладам физлиц в сентябре текущего года увеличилась до 12,2 % (в конце прошлого года она составляла 7,8 %). При этом ставка вознаграждения по срочным вкладам в иностранной валюте составляет неизменные 0,9 %. При таком раскладе преимущество вкладов в тенге налицо.

Стоит отметить, что по факту ставки вознаграждения отдельных банков выше среднестатистических. Даже если рассматривать максимальные ставки вознаграждения на декабрь 2022 года, рекомендуемые Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД), то по срочным вкладам без права пополнения ставка достигает 16,5 %, по сберегательным — 17,5 %.

Аналитики DATAmetrics рассчитали преимущество тенговых вкладов. К примеру, если хранить 1 млн тенге на тенговом депозите в среднем на протяжении пяти лет, то прирост капитала составит 59 % (плюс 593 958 тенге). В аналогичной ситуации при хранении денег на долларовом депозите, с учетом изменения курса тенге по отношению к доллару, заработок от долларового депозита за пять лет составит 501 тыс. 336 тенге. Если хранить деньги по принципу 50/50, то заработок от депозитов составит 547 тыс. 660 тенге. Таким образом, согласно этим данным, хранить средства в течении пяти лет на тенговом депозите будет на 18,5 % прибыльнее, чем на долларовом.

Кроме того, помимо повышения ставки вознаграждения, принимаются разные меры по защите тенговых вкладов. Так, в феврале 2022 года Национальный банк и правительство РК анонсировали отдельную программу по защите тенговых вкладов. В соответствии с заявлением, на депозиты в тенге государство начислит единовременную премию в 10 % от суммы вклада — сверх выплачиваемой банком процентной ставки. Цель программы — поддержать казахстанских вкладчиков и обеспечить стабильность финансовой системы.

Также 11 января 2022 года КФГД объявил о повышении максимальной суммы гарантии по сберегательным депозитам в национальной валюте с 15 млн до 20 млн тенге. Все эти факторы в совокупности ускоряют тренд на дедолларизацию вкладов и в целом экономики страны.

Кроме того, помимо розничного сектора, нацвалюта становится привлекательной и для крупных игроков финансового рынка. Как передает «Коммерсантъ», активность инвесторов в казахстанских тенге на Московской бирже достигла небывалого уровня. На минувшей неделе объемы торгов этой валютой превысили 4,2 млрд рублей, что в разы больше, чем, к примеру, летом этого года.

Росту показателя в первую очередь способствует увеличивающийся спрос со стороны компаний и банков, которые переходят во внешнеторговой деятельности на национальные валюты. Влияние оказывает и фактор снижения объема торгов с основными валютными парами.

В целом предпринимаемые меры как на макроуровне, так и внутри страны положительно сказываются на популярности нацвалюты РК. Но, конечно, для действительно устойчивого долгосрочного укрепления нацвалюты наряду с монетарными необходимо усиливать и фундаментальные факторы, такие как развитие собственного производства и экспорта.



