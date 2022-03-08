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    19:52, 07 Март 2022 | GMT +6

    Какие дороги закрыты в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 7 марта, в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, нулевая видимость) ограничено дорожное движение на нескольких участках автодорог республиканского значения для всех видов автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

    Платные участки автодорог:

    - а/д «Нур-Султан-Щучинск» в Акмолинской области;

    - а/д «Нур-Султан-Темиртау» в Акмолинской и Карагандинской областях.

    По Акмолинской области:

    06.03.2022 в 18.15 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, гололедица) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

    1.«Жезказган- Петропавловск» км. 377-445, уч. гр. Костанайской обл.-г.Державинка

    06.03.2022 в 18.30

    2.«Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1425, уч. г.Нур-Султан-ПВП Темиртау.

    в 20.00

    3. «Екатеринбург – Алматы» км. 1275-1291 уч. г.Нур-Султан - п. Жибек

    Жолы

    4. 07.03.2022 г. в 14.20 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 1126-1247 уч. п.Астраханка-г.Нур-Султан

    5. 07.03.2022 г. в 15.00 ч. «Нур-Султан-Петропавловск» км 18-231 ,уч. ПВП Нур-Султан-ПВП Щучинск. участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»».

    6. 07.03.2022 г. в 15.30 ч. а/д «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-156 уч. г.Нур-Султан-г.Ерейментау.

    по Карагандинской области:

    - а/д «Жезказган-Петропавловск» км 138-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл.;

    - а/д «Кызылорда-Павлодар» км. 970-1066 уч. г.Караганда-п.Молодежный.

    - «Жезказган-Петропавловск» км. 65-138 уч. п.Жезды-п.Улытау.

    По Костанайской области:

    - в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык.

    На автодорогах республиканского значения задействовано 400 единиц снегоочистительной техники и 1100 работников дорожных служб.

    Ранее сообщалось о закрытых трассах республиканского значения из столицы.

    В этой связи, АО «НК «КазАвтоЖол» во избежание заторов и аварийных ситуации призывает пользователей дорог не выезжать на дальние расстояния.




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