Какие дороги закрыты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 7 марта, в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, нулевая видимость) ограничено дорожное движение на нескольких участках автодорог республиканского значения для всех видов автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

Платные участки автодорог:

- а/д «Нур-Султан-Щучинск» в Акмолинской области;

- а/д «Нур-Султан-Темиртау» в Акмолинской и Карагандинской областях.

По Акмолинской области:

06.03.2022 в 18.15 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, гололедица) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1.«Жезказган- Петропавловск» км. 377-445, уч. гр. Костанайской обл.-г.Державинка

06.03.2022 в 18.30

2.«Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1425, уч. г.Нур-Султан-ПВП Темиртау.

в 20.00

3. «Екатеринбург – Алматы» км. 1275-1291 уч. г.Нур-Султан - п. Жибек

Жолы

4. 07.03.2022 г. в 14.20 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 1126-1247 уч. п.Астраханка-г.Нур-Султан

5. 07.03.2022 г. в 15.00 ч. «Нур-Султан-Петропавловск» км 18-231 ,уч. ПВП Нур-Султан-ПВП Щучинск. участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»».

6. 07.03.2022 г. в 15.30 ч. а/д «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-156 уч. г.Нур-Султан-г.Ерейментау.

по Карагандинской области:

- а/д «Жезказган-Петропавловск» км 138-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл.;

- а/д «Кызылорда-Павлодар» км. 970-1066 уч. г.Караганда-п.Молодежный.

- «Жезказган-Петропавловск» км. 65-138 уч. п.Жезды-п.Улытау.

По Костанайской области:

- в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык.

На автодорогах республиканского значения задействовано 400 единиц снегоочистительной техники и 1100 работников дорожных служб.

Ранее сообщалось о закрытых трассах республиканского значения из столицы.

В этой связи, АО «НК «КазАвтоЖол» во избежание заторов и аварийных ситуации призывает пользователей дорог не выезжать на дальние расстояния.







