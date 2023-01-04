Какие дороги закрыты в Казахстане из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непогода продолжает бушевать в Казахстане. Автодороги остаются закрыты в девяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора республиканских дорог «ҚазАвтоЖол».

Акмолинская область:

1.«Астана-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 37-51, уч. п. Кабанбай Батыра -гр.Карагандинской обл.;

2.«Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-200, уч. г.Астана-гр.Павлодарской обл. (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол».

3.«Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1353, с.Жибек Жолы-гр.Карагандинской обл. (Участок относится Дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»)

Алматинская область:

1. «Ушарал-Достык» км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык

2. «Алматы-Усть-Каменногорск» км. 557-615, уч. г.Ушарал-гр. Восточно-Казахстанской области.

3. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 287-558, г.Талдыкорган-г.Ушарал.

4. «Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос» км. 132-172, с.Байсеит-п.Кокпек.

5. «Кокпек-Кеген-Тюп» км. 0-72, п.Кокпек-с.Кеген.

6.«Алматы-Усть-Каменногорск» км. 480-558, уч. с.Кольбай-г.Ушарал.

ВКО:

1. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр РФ.» км 105-123 уч. г. Шемонаиха – гр. РФ.

2. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1068 уч. с.Калбатау-п.Касым-Кайсенова.

3. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 320-704, уч. гр.Карагандинской обл.- г. Аягоз

4. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 615-683, уч. гр. Жетысуской обл.-г. Аягоз.

5. «Таскескен-Бахты-гр.КНР» км. 0-75 уч.от пов. Таскескен – с а/д «Алматы-Усть-Каменогорск» до с. Урджар.

6.«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 778-971 уч. Аягоз-с.Калбатау.

7.«Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 707-941 уч. Аягоз-пов. с.Богас.

8.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 32-102, уч. с. Предгорное-г.Шемонаиха.

Абайская область:

1.«Омск-Майкапчагай» км. 587-733, уч. гр.Павлодарской обл.-г.Семей.

2.«Омск-Майкапчагай» км. 910-1002, уч. с.Калбатау-с.Кокпекты.

Жамбылская область:

1.«Алматы-Ташкент-Термез» км. 534-593, уч. с.Айша-Биби-гр.Туркестанской обл.

2.«Алматы-Ташкент-Термез» км. 159-238, с.Кенен-с.Кайнар.

Карагандинская область:

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1855, уч. г.Караганда-г. Балхаш.

2.«Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км. 51-266, уч. гр.Акмолинской обл.–г.Темиртау

3. «Жезказган-Петропавловск» км 65-252, уч.п. п.Жезды-гр. Костанайской обл.

4. «Кызылорда-Павлодар» км. 967-1135, уч. г.Караганда-гр.Павлодарской обл.

5.«Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара» км. 231-324. уч. гр. Павлодарской обл. - пос. Ботакара

6. «Бастау-Актау-Темиртау» км. 0-53, уч. п.Бастау-г.Темиртау

7. «Караганда-Аягоз-Бугаз» 17-320, уч. г. Караганда-гр. Абайской обл.

8. «Жезказган-Петропавловск» км. 24-65, уч. г.Сатпаев-п.Жезды.

9. «Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1425, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау. (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»).

10. «Екатеринбург-Алматы» км. 1426-1446, уч. ПВП-г.Темиртау.

11. «Екатеринбург-Алматы» км. 1446-1457, уч. г.Темиртау-г.Караганда.

12. «Екатеринбург-Алматы» км. 1446-1457, Северо-Восточный обход.

Костанайская область:

1.«Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Улытауской обл.-г.Аркалык.

Павлодарская область:

1. «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1206, уч. гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты

2. «Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара» км. 0-231, п.Калкаман -гр.Карагандинской обл.

3. в 18.30 ч. «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 200-254, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты.

4. «Омск-Майкапчагай» км. 427-587, уч. с.Кенжеколь-гр.Абайской обл.

5. «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-Курчатов» км. 30-220, уч. г.Аксу-гр.Абайской обл.

Туркестанская область:

1.«Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-652, уч. гр.Жамбылской.обл.-с.Машат.



