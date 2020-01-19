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вчера 23:55
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вчера 18:42
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Какие дороги закрыты из-за непогоды в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на семи участках автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.
Автомобильное движение закрыто на следующих участках:
1. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 16-200 (Нур-Султан-граница Павлодарской обл)
2.Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ, км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ)
3. Алматы-Усть-Каменогорск, км 967-1068 (Калбатау-К.Кайсенов)
4. Омск-Майкапшашай, км 910-1002 (Калбатау-Кокпекти) (грузовой и общественный транспорт)
5. Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ, км 15-105 (Белоусовка-Риддер) (для грузового и общественного транспорта)
6. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ ,км 15-105 (Глубокое-Шемонаиха) ( для грузового и общественного транспорта)
7. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 200-240 (граница Акмолинской обл-Шидерти)
На трассах республиканского значения продолжают работать 690 единицы техники.
При возникновении нештатной ситуации можно обратиться по короткому номеру 1403.
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