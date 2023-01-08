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    Какие дороги остаются закрытыми в Актюбинской области

    8 Января 2023, 13:56

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –После вчерашней снежной метели в Актюбинской области ведутся усиленные работы по расчистке дорог. Ряд дорог уже открыты, закрытыми остаются 4 участка автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «На утро 8 января закрыты четыре участка автодорог. Это Шубаркудук-Уил-Хобда-Соль Илецк от 125 километра до 265 километра. Закрыт участок автодороги Дон-Бадамша-Актобе-Орск от 0 километра до 82 километра. Кроме того, закрыто движение на участках Актобе-Болгарка-Шубаркудук, Актобе-Родниковка-Мартук», - сообщили в пресс-службе департамента.

    Вчера вечером во время метели специалистами ДЧС были проведены спасательные работы.

    В Уилском районе под лед на реке Уил провалилась автомашина марки Уаз, водитель и пассажиры успели выйти и не пострадали.

    На трассе Самара-Шымкент были эвакуированы 35 пассажиров автобуса. Люди были размещены в мечети поселка Карабутак, их обеспечили едой.

    Из-за закрытия дорог были остановлены сотни фур и легковых автомашин. В Айтекебийском районе в поселке Карабутак стояло 115 фур, 140 легковых автомобилей, в поселке Темирбека Жургенова - 29 фур, 13 автомобилей. В Хромтауском районе - 60 фур, 80 фур скопилось в Хобдинском районе. На данное время ряд дорог открыты, возобновлено движение автотранспорта.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Транспорт Дороги
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