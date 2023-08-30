Какие дороги будут перекрыты в Астане к 1 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пробки являются актуальной проблемой любого мегаполиса, особенно в преддверии 1 сентября, когда в город возвращаются ученики с каникул и студенты. Помимо этого, в столице будут перекрыты некоторые улицы из-за ремонта инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, ограничено движение по одной из центральной улиц столицы – в рамках реализации проекта линии LRT проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак. Участок – от ЖК «Номад» до улицы Акмешит (ЖК Европа палас). При этом сквозное движение через проспект Сыганак будет открыто по улицам Сауран и Акмешит.

При этом сквозное движение через проспект Сыганак открыто по улицам Сауран и Акмешит. Ремонт начался 29 августа, дорога будет перекрыта до 30 ноября.

Как пообещали в столичном акимате, по указанным ограничениям изменений в движении общественного транспорта, проходящего на данном участке, не будет.

Также проводится средний ремонт дорожного полотна улицы Ондирис, в связи с чем будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Северной объездной до транспортной развязки. Как пообещали в акимате, движение откроется 7 сентября.

Кроме того, проводятся работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Республики на участке от ул. Ж. Ташенова до ул. А. Иманова.

В связи с этим, на вышеуказанном участке будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств с 26 по 31 августа текущего года.

Аналогичные сроки ремонта называются и касательно среднего ремонта дорожного полотна по улице Туркестан на участке от ул. Достык до ул. Сыганак. На этом участке будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

Также до 31 августа будет вестись ремонт ремонту дорожного полотна правостороннего съезда на мост М1 с транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык. В связи с этим будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

О том, как быстро ездить по столице в часы пик и не стоять в пробках, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».