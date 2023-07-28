Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Какие дополнительные мощности по переработке газа планируют ввести в РК

    28 Июля 2023, 13:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какая работа проводится по вводу новых мощностей по переработке газа в РК сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Относительно новых мощностей по переработке газа. Ведется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд м3 на месторождении Кашаган. Срок ввода в эксплуатацию – 2025 год. Дополнительно на базе месторождения Кашаган акционерами и оператором (NCOC) Кашаганского проекта реализуется проект строительства газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд м3. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2028 год», - отметил Алихан Смаилов.

    Кроме того, глава Кабмина добавил, что «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» совместно с полномочным органом ТОО «PSA» разработана Дорожная карта реализации газовой стратегии с запуском газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд м3 в 2028 году.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    2,4 трлн тенге потратят на строительство новых школ в Казахстане
    Алихан Смаилов провел заседание по вопросам модернизации экономики
    Уйдет ли АрселорМиттал из Казахстана – комментарий вице-премьера
    Подорожает ли хлеб в Казахстане – ответ Минсельхоза
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области