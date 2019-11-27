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    Какие документы подпишут Казахстан и Кыргызстан, рассказал Сооронбай Жээнбеков

    27 Ноября 2019, 16:24

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков рассказал о планах в рамках визита в Бишкек Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в рамках визита (Президента РК в Кыргызстан - прим. ред) мы проводим 5-е заседание Высшего межгосударственного совета. Мы только что с Касым-Жомартом Кемелевичем провели переговоры в узком формате, наши переговоры прошли в традиционном духе братства и взаимопонимания», - сказал Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего межгосударственного совета в Бишкеке.

    «Мы обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества, договорились по ключевым вопросам нашего взаимодействия и определили практические механизмы их реализации. Выражаю уверенность в том, что наши переговоры поднимут отношения между Кыргызстаном и Казахстаном на качественно новый уровень развития», - добавил Президент КР.

    С. Жээнбеков также выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство и союзнические отношения будут и далее укрепляться во благо народов двух стран.

    «Сегодня мы планируем подписать ряд двусторонних документов: итоговое решение Высшего межгосударственного совета, совместную декларацию, комплексную программу по сотрудничеству между нашими странами на 2020-2022 годы и другие документы», - заключил Президент Кыргызстана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Кыргызстан
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