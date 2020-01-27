Какие документы подписаны по итогам встречи Президента РК с наследным принцем Абу-Даби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам встречи Президента РК Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефтехимической промышленности между Министерством энергетики РК и Министерством энергетики и промышленности ОАЭ, с казахстанской стороны документ подписал министр энергетики Нурлан Ногаев, с эмиратской стороны министр энергетики и промышленности Сухейль Аль-Мазруи; Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством экономики ОАЭ, с казахстанской стороны документ подписал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, с эмиратской стороны министр экономики ОАЭ Султан Аль-Мансури; Меморандум о взаимопонимании между Комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг и Центральным банком ОАЭ, с казахстанской стороны документ подписали Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, и.о. гендиректора Комитета по регулированию финуслуг М. Бубеев, с эмиратской стороны председатель Центрального Банка Мубарак Аль-Мансури.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном прошла сегодня во дворце «Аль-Ватан». Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель своего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между странами.

28 января в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.