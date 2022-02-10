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    Какие документы подписаны по итогам переговоров президентов Казахстана и России

    10 Февраля 2022, 19:47

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - По итогам переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшихся сегодня в Москве, подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Список подписанных документов:

    1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по обмену опытом в области цифровизации.

    2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

    3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Российская Федерация) о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии Республики Казахстан.

    4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

    5. Соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан тeмip жолы» и АО «Трансмашхолдинг».

    6. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана».

    7. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (Российская Федерация).

    8. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

    9. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Московский физико-техническим институт».

    10. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (Российская Федерация).

    11. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом «Центр международных программ» и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Россия
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