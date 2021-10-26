Какие документы подписаны по итогам казахстанско-венгерского бизнес-форума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие документы были подписаны по итогам казахстанско-венгерского бизнес-форума, рассказал заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера состоялся крупный бизнес-форум с участием представительной бизнес-делегации из Венгрии и казахстанских предпринимателей. В ходе мероприятия был подписан ряд важных инвестиционных меморандумов в сфере медицинского туризма, сельского хозяйства, «зелёной « энергетики, транспорта и логистики», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с заместителем Премьер-Министра – министром финансов Венгрии Михаем Варгой.

«Вчера и сегодня проходит визит заместителя Премьер-Министра - министра финансов Венгрии Михая Варги в Казахстан. Венгрия является нашим надежным и первым в регионе Центральной и Восточной Европы стратегическим партнером, дружественным государством, с народом которого мы чувствуем историческую и духовную связь», - отметил Мухтар Тлеуберди по итогам встречи.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул, что на сегодня наши страны не имеют никаких разногласий. Политический диалог между Казахстаном и Венгрией находится на высоком уровне.