Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Какие документы подписаны Евразийским межправительственным советом

    25 Февраля 2022, 13:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках заседания Евразийского межправительственного совета Премьер-министрами стран ЕАЭС подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, подписано поручение в рамках вопроса «О реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок» и поручение в рамках вопроса «Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов моторных транспортных средств с электрическими двигателями и о внесении изменения в перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия применения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин».

    Также главы правительств подписали распоряжение «О текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза», поручение в рамках вопроса «О проекте Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам».

    Премьер-министрами подписано распоряжение «О совместном проекте государств – членов Евразийского экономического союза по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции «Евразийский агроэкспресс», поручение в рамках вопроса «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов транспортных средств (воздушных судов бизнес-авиации, водных судов), поручение в рамках вопроса «Об участии Республики Узбекистан в отдельных инициативах Евразийского экономического союза».

    Среди подписанных документов также распоряжение «О макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития», распоряжение «О плане мероприятий («дорожной карте») по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах – членах Евразийского экономического союза на 2022 – 2023 годы», распоряжение «О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета Евразийской экономической комиссии» и распоряжение «О времени и месте проведения заседания Евразийского межправительственного совета».

    Напомним, сегодня начало работу заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе в Нур-Султане. В ходе заседания была озвучена дата следующего заседания Евразийского межправительственного совета.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Астана ЕАЭС Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Как исход выборов в Турции может повлиять на Казахстан – мнение политолога
    Популярное
    1 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    2 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    3 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    4 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    5 Новая детская площадка открылась в Таразе
    Новости партнеров