Какие документы подписали Казахстан и Таджикистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды сообщила о подписанных документах между Казахстаном и Таджикистаном, передает МИА «Казинформ».

В рамках государственного визита Президента Таджикистана в Казахстан были подписаны следующие документы:

1. Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан;

2. Меморандум о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан;

3. Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республики Казахстан и Республики Таджикистан;

4. Меморандум об установлении побратимских связей между городом Туркестан (Республики Казахстан) и городом Худжанд (Республики Таджикистан);

5. Дорожная карта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере туризма;

6. Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023-2025 годы;

7. Совместный план взаимодействия между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в сфере промышленности и инноваций на период 2023-2024 годы;

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан;

9. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2023-2025 годы.



