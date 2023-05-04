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    Какие документы подписали Казахстан и Таджикистан

    4 Мая 2023, 14:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды сообщила о подписанных документах между Казахстаном и Таджикистаном, передает МИА «Казинформ».

    В рамках государственного визита Президента Таджикистана в Казахстан были подписаны следующие документы:

    1. Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан;

    2. Меморандум о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан;

    3. Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республики Казахстан и Республики Таджикистан;

    4. Меморандум об установлении побратимских связей между городом Туркестан (Республики Казахстан) и городом Худжанд (Республики Таджикистан);

    5. Дорожная карта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере туризма;

    6. Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023-2025 годы;

    7. Совместный план взаимодействия между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в сфере промышленности и инноваций на период 2023-2024 годы;

    8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан;

    9. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2023-2025 годы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Таджикистан
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