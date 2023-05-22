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    Какие документы подписали Казахстан и Сингапур

    22 Мая 2023, 13:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В присутствии президентов Казахстана и Сингапура членами официальных делегаций был подписан ряд документов, передает МИА «Казинформ».

    Были подписаны следующие документы:

    1. Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях;

    2. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур по сотрудничеству в рамках Программы по наращиванию потенциала для государственных служащих стран Центральной Азии (С5);

    3. Соглашение о сотрудничестве между Международным финансовым центром «Астана» и «Enterprise Singapore»;

    4. Меморандум о взаимопонимании между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и «Enterprise Singapore».

    Как сообщалось, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом. Об этом

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана
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