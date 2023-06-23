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    Какие документы нужны для поступления в казахстанские ВУЗы

    23 Июня 2023, 16:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане началась работа приемных комиссии вузов. Прием документов в вузы на 2023-2024 учебный год осуществляется с 20 июня по 25 августа. 13-20 июля пройдет прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

    Для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить следующие документы:

    - удостоверение личности,

    - сертификат ЕНТ, фото размером 3×4,

    - аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО),

    - медицинскую справку по форме № 075/у,

    - приписное свидетельство из военкомата для юношей.

    Также другие подтверждающие документы для участие в конкурсе грантов по льготным категориям.

    Поступающие могут участвовать в конкурсе грантов с одним из двух результатов ЕНТ, который начался 18 мая и завершится 5 июля 2023 года. Список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа.

    Стоит отметить, что зачисление по областям образования «Педагогические науки» и «Здравоохранение» проводится с учетом результатов специального экзамена. Данный экзамен проводится на базе вузов с 20 июня по 20 августа.

    Прием заявлений для участия в творческих экзаменах осуществляется вузами с 20 июня по 7 июля, сами экзамены пройдут с 8 по 15 июля.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
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