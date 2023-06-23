Какие документы нужны для поступления в казахстанские ВУЗы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане началась работа приемных комиссии вузов. Прием документов в вузы на 2023-2024 учебный год осуществляется с 20 июня по 25 августа. 13-20 июля пройдет прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить следующие документы:

- удостоверение личности,

- сертификат ЕНТ, фото размером 3×4,

- аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО),

- медицинскую справку по форме № 075/у,

- приписное свидетельство из военкомата для юношей.

Также другие подтверждающие документы для участие в конкурсе грантов по льготным категориям.

Поступающие могут участвовать в конкурсе грантов с одним из двух результатов ЕНТ, который начался 18 мая и завершится 5 июля 2023 года. Список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа.

Стоит отметить, что зачисление по областям образования «Педагогические науки» и «Здравоохранение» проводится с учетом результатов специального экзамена. Данный экзамен проводится на базе вузов с 20 июня по 20 августа.

Прием заявлений для участия в творческих экзаменах осуществляется вузами с 20 июня по 7 июля, сами экзамены пройдут с 8 по 15 июля.