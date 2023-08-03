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    Какие документы необходимы для зачисления ребенка в детский сад

    3 Августа 2023, 17:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства до конца текущего года в стране планируется открыть 81 тысячу новых мест для охвата дошкольными образовательными организациями детей от 2 до 6 лет. В стране работает 11 317 дошкольных организаций, в которых охвачено 89,1% детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года. В июне были сформированы новые группы в городах Астана и Алматы, Улытау, Костанайской и Мангыстауской областях. В остальных регионах эта работа продолжится до сентября.

    Постановка в очередь и направление осуществляется через электронную систему.

    Для поступления в дошкольные организации необходимы следующие документы:

    1. Направление на прием (действительно в течение 5 рабочих дней со дня выдачи);

    2. Заявление (по форме согласно приложению 5 правил оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования);

    3. Документ, удостоверяющий личность получателя услуги (одного из родителей или законного представителя) или цифровой документ из службы электронных документов;

    4. Свидетельство о рождении ребенка или цифровой документ из сервиса электронных документов;

    5. Карта профилактических прививок форма № 065/э;

    6. Сертификат № 027/э;

    7. Заключение психолого-медико-педагогической консультации (для детей, нуждающихся в специальном образовании).

    В настоящее время вносятся изменения в порядок ожидания в детском саду. Создается единая база очередности для устройства и приема ребенка в дошкольную организацию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Минпросвещения РК Дети
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