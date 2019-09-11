Какие депозиты предпочитают казахстанцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Чем дольше, тем выгоднее: казахстанцы пока предпочитают долгосрочные вклады. Доля долгосрочных депозитов в розничных тенговых вкладах составила 53%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

К августу объем вкладов в казахстанских банках составил 15,24 трлн тенге (минус 1,3% за год). Из них розничные, включая вклады нерезидентов страны, заняли 57,2%, против 55% годом ранее и всего 34,1% — в аналогичном периоде 2010 года: это уже 8,71 трлн тенге (плюс 2,6% к прошлому году).

Основной объем розничных вкладов (87,3%) традиционно пришёлся на срочные депозиты: 7,6 трлн тенге. Более половины в срочных депозитах физлиц занимают вклады в тенге.

Заметим, казахстанцы все еще предпочитают долгосрочные тенговые депозиты: их доля в срочных вкладах в нацвалюте составила 52,8% — 2,09 трлн тенге. Однако показатель сократился на 2,4%, в то время как краткосрочные тенговые вклады физлиц выросли сразу на 12,2%, до 1,87 трлн тенге.

Это заставляет банки предлагать максимально выгодные из возможных условия для привлечения «долгих» депозитных средств розничных клиентов.

По новым правилам КФГД максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения на тот или иной месяц теперь публикуются ежемесячно. Есть вероятность, что ставки будут меняться, в том числе в сторону понижения. Долгосрочный вклад имеет определенное преимущество — позволяет «зафиксировать» комфортную ставку до окончания срока.

Напомним, решением КФГД в Казахстане подняли ставки по депозитам. Это произошло после того как регулятор объявил о повышении базовой ставки с 9% до 9,25%.



