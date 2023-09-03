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    Какие дела рассматривают с 1 сентября ювенальные суды

    3 Сентября 2023, 18:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября расширена подсудность ювенальных судов, передает МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в пресс-службе Алматинского городского суда, Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы» 27 марта внесены изменения в ГПК РК и другие законодательные акты, направленные на расширение подсудности специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних – в их юрисдикцию переданы споры, затрагивающие права и законные интересы несовершеннолетних.

    С 1 сентября ювенальные суды будут рассматривать гражданские дела по спорам о расторжении брака между супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей; разделе имущества (при наличии несовершеннолетних детей); об определении места жительства ребенка, в том числе при его выезде с одним из родителей за пределы республики на постоянное место жительства; определении порядка общения родителя, близких родственников с ребенком, проживающим отдельно от них; отобрании ребенка, находящегося у других лиц, не на основании закона; о лишении (ограничении) и восстановлении (отмене ограничений) родительских прав; об усыновлении (удочерении) ребенка и его отмене, признании усыновления (удочерения) недействительным; о направлении несовершеннолетних в специальные организации образования или организации образования с особым режимом содержания; по спорам, возникающим из опеки и попечительства (патроната) над несовершеннолетними; об установлении отцовства и взыскании алиментов; по заявлениям об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация); об изменении размера алиментов, об освобождении от уплаты алиментов, от уплаты задолженности по алиментам, взыскиваемым на содержание несовершеннолетних детей; о защите трудовых, наследственных, жилищных прав несовершеннолетних; о возвращении незаконно перемещенного в Республику Казахстан или удерживаемого в Республике Казахстан ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан; о возмещении вреда, причиненного совместно несовершеннолетними и совершеннолетними, в том числе с участием недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних.

    Иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жительства истца при проживании с ним совместно несовершеннолетних детей, за исключением исков по делам, подсудным районным (городским) судам, находящимся в пределах городов республиканского значения и столицы, областных центров; о расторжении брака между супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей, об освобождении от уплаты алиментов, о защите трудовых, наследственных, жилищных прав несовершеннолетних, а также их законные интересы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Суды Дети
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