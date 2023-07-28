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    Какие цифровые сервисы для казахстанцев появятся до конца года

    28 Июля 2023, 16:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Правительстве под председательством заместителя Премьер-Министра–руководителя Аппарата Правительства Галымжана Койшыбаева обсудили итоги работы за 6 месяцев текущего года по реализации новых цифровых инициатив, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В рамках исполнения Указа по дебюрократизации деятельности государственного аппарата и предвыборной программы Главы государства продолжается работа по внедрению цифровых сервисов, направленных на облегчение жизни граждан и бизнеса.

    Реализован проект Министерства обороны по изменению приписной кампании в проактивный формат. Это освободит граждан от необходимости личной явки в военкоматы, прохождения медицинского освидетельствования и сбора документов для формирования личных дел. Также отпадет необходимость получения удостоверений о приписке к призывным участкам. Интеграция баз данных отменит необходимость обращения в военкомат в связи с переменой места жительства внутри страны.

    Министерством финансов внедрена система электронной очереди в пунктах пропуска на границе, реализовано «таможенное декларирование для физических лиц» в мобильном приложении «E-Salyq Azamat».

    Министерством юстиции успешно реализована платформа «Е-нотариат», позволяющая оформлять доверенности и получать консультации нотариусов в онлайн-формате.

    С целью проверки подлинности дипломов, Министерством просвещения введены QR-коды на дипломах о техническом, профессиональном и послесреднем образовании.

    По итогам совещания Г. Койшыбаев отметил необходимость доработать некоторые онлайн-сервисы с учетом предложений и замечаний граждан. Кроме того, ряд цифровых сервисов будет реализован отраслевыми министерствами до конца года.

    Учитывая важность работы, Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено реализовать платформу для мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий для получения оперативной информации.

    Министерство здравоохранения до конца текущего года в пилотном режиме проведет работу по оцифровке процессов ОСМС, отказу от бумажных больничных листов, переводу в цифровой формат справки формы 075/у, запуску проактивного уведомления о необходимости прохождения скрининга, внедрению автоматического прикрепления к медучреждению при изменении прописки и многое другое.

    Министерством юстиции планируется разработка мобильного приложения для исполнительного производства.

    В свою очередь, Министерство финансов упростит форму приема налоговой отчетности и реализует сервис по онлайн-снятию арестованных счетов.

    Министерством труда разрабатывается возможность заключения трудовых договоров в режиме онлайн.

    Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос перехода на единые стандарты по оказанию коммунальных услуг для повышения качества обслуживания населения.

    «Наши подходы поддержаны Главой государства. Важно не останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше. Цифровизация госуслуг, переход на проактивные форматы работы – один из приоритетов деятельности Правительства. Каждый гражданин должен ощутить реальный эффект от цифровизации», — подчеркнул Г. Койшыбаев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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