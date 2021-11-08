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    Какие цифровые решения внедряет МВД РК в деле обеспечения правопорядка

    8 Ноября 2021, 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сферу обеспечения правопорядка активно внедряются и цифровые решения. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Модернизируются Центры оперативного управления, в которых аккумулируется вся оперативная информация и видеоаналитика. Сейчас в ЦОУ выведено около 100 тысяч камер видеонаблюдения с общественных мест, улиц, площадей, школ», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    Было отмечено, что камеры активно используются в раскрытии преступлений и пресечении правонарушений.

    По данным ведомства, с начала года с их помощью раскрыто 6 600 преступлений.

    «Сейчас охват видеонаблюдением увеличивается. Мы изучили и взяли за основу международный опыт. Расширяются системы фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Сейчас на дорогах установлено 13 тысяч таких устройств. Ими в автоматическом режиме выявляется до 45% всех нарушений, а в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкенте – до 60%», - резюмировал Ерлан Тургумбаев.

    По информации МВД, с начала года ими зафиксировано 2,2 млн адмправонарушений (из 5,1 млн.) в сфере дорожного движения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Безопасность МВД РК Цифровой Казахстан
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