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    Какие цифровые активы будут признавать в Казахстане

    16 Февраля 2023, 14:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На портале Открытые НПА размещен проект документа об утверждении Перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    6 февраля 2023 года Глава Государства подписал закон РК 193-VIII ЗРК «О цифровых активах в Республике Казахстан» (далее – Закон). В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 4 Закона Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан утверждает перечень видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Республики Казахстан.

    Согласно проекту Приказа, в перечень цифровых активов, которые будут признавать в РК, вошли:

    1. Обеспеченный цифровой актив, имеющий удостоверенное право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, основанные на праве частной собственности (частное предпринимательство);

    2. Обеспеченный цифровой актив, имеющий подтверждение имущественных прав на собственность и (или) право интеллектуальной собственности на изобретения, произведения науки, литературы и искусства, иные результаты интеллектуальной деятельности.

    Публичное обсуждение продлится до 2 марта.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Цифровой Казахстан МЦРИАП
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