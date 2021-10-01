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    Какие цены установлены на сахар и яйца в Алматы

    1 Октября 2021, 13:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Дамир Тазабек рассказал, как контролируются цены на яйца и сахар в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На яйца первой категории и сахар рассыпной, у нас в рамках перечня социально значимых продовольственных товаров, заключены договора с крупными торговыми сетями и прямым производителем. У нас в торговых сетях «Магнум» и «Тоймарт» зафиксированы цены на уровне 250 тенге (кг сахара - прим. автор). Данная цена будет действовать до конца года», - сказал он в ходе брифинга РСК.

    Спикер также добавил, что яйца в крупных супермаркетах продаются по 448 тенге за десяток.

    «По яйцам, с птицефабрикой из Алматинской области «Алсад» заключен договор. У нас закуплено 50 млн яиц первой категории по отпускной цене 400 тенге от завода, соответственно, торговые сети накладывают на него 10% надбавки, и это выходит 448 тенге за десяток. По этой цене данные продукции сейчас представлены на полках торговой сети «Магнум», 54 сетях. С 1 октября данная продукция будет представлена в торговой сети «Small», и до конца месяца подключится «Тоймарт», - добавил Дамир Тазабек.

    Ранее он подчеркнул, что вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле акимата города Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Другие государственные органы Цены и тарифы Общество
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