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    Какие ценовые нарушения выявили в Акмолинской области

    24 Декабря 2022, 21:21

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Специальная комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров выявила в Акмолинской области одновременное повышение отпускных цен на молочную продукцию двумя молочными заводами – ТОО «Агрофирма «Родина» и КТ «Зенченко и К» (СКО). Двум птицефабрикам ТОО «Казгер-Кус» и «Акколь-Кус» также направлены уведомления о прекращении нарушений антимонопольного законодательства. Об этом на прошедшем брифинге сообщил заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня одним из актуальных вопросов является вопрос роста цен, в частности – на продукты питания. За январь-ноябрь текущего года индекс потребительских цен в Акмолинской области составил 119,9 %. По РК регион занимает 18 место по этому показателю. На продовольственные товары – 124,1 % (по РК – 123,4 %, 16 место). Индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 123 % – регион занимает 11 место в РК.

    «Основные причины роста цен – это повышение отпускных цен у товаропроизводителей в связи с увеличением затрат на сырье, корма, ГСМ, технику и оборудование. В целях недопущения необоснованного роста цен приняты следующие меры. Из областного бюджета на стабилизацию цен выделено 4,2 млрд тенге, в том числе на «оборотную схему» – это льготные займы под 0,1 % – 3,7 млрд тенге», - поделился спикер.

    В регионе, по словам замакима, при СПК «Кокше» действует Стабилизационный фонд продовольственных товаров. В текущем году в данный фонд закуплено более 1700 тонн товаров, которые реализуются по фиксированным ценам в 45 торговых точках. Это 20 магазинов в районах и городах области и 25 магазинов в областном центре, в том числе 10 магазинов сети «Инмарт», четыре социальных павильона «Kokshe-Market» и другие. Через данные торговые точки реализовано свыше двух тысяч тонн продукции.

    «По «оборотной схеме» с производителями социально значимых продовольственных товаров заключены договоры займов на 1,5 млрд тенге по шести видам товаров под 0,1 % годовых, выданы займы на 567,1 млн тенге по пяти видам товаров (молоко – 2,5 % жирности, кефир – 2,5 % жирности, творог – 5-9 % жирности, масло сливочное, масло подсолнечное). В ходе анализа, проведенного специальной комиссией по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров, выявлено одновременное повышение отпускных цен на молочную продукцию двумя молочными заводами (ТОО «Агрофирма «Родина» и КТ «Зенченко и К» (СКО). Материалы направлены в департамент Агентства по защите конкуренции. Двум птицефабрикам (ТОО «Казгер-Кус» и «Акколь-Кус») направлены уведомления о прекращении нарушений антимонопольного законодательства», - отметил Е. Рамазанов.

    В соответствии с решениями комиссии местными исполнительными органами области с начала года проведены внеплановые проверки 42 объектов бизнеса, по результатам которых в отношении 27 предпринимателей вынесены постановления о предупреждении за превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Акимат Общественный контроль МИОР
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