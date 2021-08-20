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    Какие бесплатные спортивные секции для детей работают в Петропавловске

    20 Августа 2021, 13:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении физической культуры и спорта по Северо-Казахстанской области рассказали, в каких школах и какие детские спортивные секции работают в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В специализированной детско-юношеской спортивной школе им. К.Байболова открыты семь секций: лыжные гонки, конькобежный спорт, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, полиатлон, биатлон и керлинг.

    Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Дельфин» водных видов спорта» предлагает детям заниматься плаванием и водным поло.

    Велосипедный спорт развивает специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту.

    Секции бокса и кикбоксинга – в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по боксу.

    В специализированной детско-юношеской спортивной школе «Барс» четыре секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис и шахматы.

    Заниматься қазақ күресі, греко-римской борьбой, тхэквондо или каратэ дети могут в специализированной детско-юношеской спортивной школе борьбы.

    В Петропавловске действует специализированная детско-юношеская спортивная школа по спортивной акробатике, где открыты секции по батутной гимнастике и спортивной акробатике.

    Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа национальных видов спорта предлагает пять секций: қазақ күресі, асық ату, тоғызқұмалақ, тайский бокс и борьба на поясах.

    Секции футбола и мини-футбола – в детско-юношеской спортивной школе «Кызылжар».

    Восемь секций открыты в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Жеңіс»: греко-римская борьба, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, футбол, фехтование, бокс и конькобежный спорт.

    Секции по спортивной и художественной гимнастике, спортивным танцам – в детско-юношеской спортивной школе гимнастики.

    Легкой атлетикой дети могут заниматься в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва легкой атлетики.

    В специализированной детско-юношеской спортивной школе «Олимп» работают секции бокса, художественной гимнастики, шорт-трека, дзюдо, вольной борьбы и триатлона.

    Посещение секций бесплатное.

    Ранее руководитель управления Сергей Мелехов говорил, что за счет государственного спортивного заказа все секции в регионе будут бесплатными. Дети продолжат заниматься в тех же школах, у тех же тренеров, но оплачивать занятия будут не родители, а государство.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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