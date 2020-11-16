Какие бесплатные анализы и исследования положены беременным в рамках ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С введением ОСМС в Фонд социального медицинского страхования поступает множество вопросов, связанных с порядком обращения в медицинские организации и постановкой на учет по беременности. На самые частые из них ответила директор Департамента по работе с юридическими и физическими лицами НАО «Фонд социального медицинского страхования» Забира Оразалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Как беременной женщине, незастрахованной в системе ОСМС, встать на учет?

- Очень важно, чтобы женщина обратилась в поликлинику при появлении уже вероятных признаков беременности. Наблюдение за пациенткой осуществляют специалисты ПМСП в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В случае выявления какой-либо патологии, наблюдение у профильных врачей проводится в системе ОСМС.

Как быть? Неработающие беременные женщины входят в одну из 15 льготных категорий, за которых взносы платит государство, и по умолчанию имеют статус «застрахован». Однако, если по какой-то причине женщина «выпала» из системы, необходимо подать заявку в приложение Qoldau 24/7, позвонить в контакт-центр Фонда медстрахования 1406, либо обратиться в филиал фонда своего региона.

Если женщина трудится, но ее статус «незастрахован», это значит, что ее работодатель не производит взносы за ОСМС. В этом случаев необходимо обратиться по месту работы и выяснить причину непоступления. Напомним, если работодатель не исполняет обязанность перед работником по взносам за ОСМС, производит их несвоевременно или не в полном объеме, ему грозит предупреждение – в первом случае, и штраф – в последующих.

- В апреле-мае 2020 года многие неработающие беременные женщины для получения единовременной помощи в 42 500 тенге оплатили ЕСП, тем самым определив себя к категории самозанятых граждан. Они выбыли из льготной категории?

- Если неработающая беременная женщина заплатила ЕСП, то она автоматически исключается из категории «неработающая». Такие правила диктует Налоговый кодекс РК, в документе четко прописано: плательщиками ЕСП признаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но если ЕСП не уплачивался более двух месяцев, вставшая на учет по беременности женщина может вернуться в категорию «неработающая».

Фонд социального медицинского страхования регулярно проводит сверку данных с регистром беременных женщин. Если женщина заплатила ЕСП, но при этом в последующем не было пенсионных и социальных отчислений, ей восстановят льготный статус.

- Какие бесплатные анализы и исследования положены беременной женщине в рамках ОСМС?

- После постановки на учет беременной женщине выдаются направления на консультативно-диагностические услуги согласно протоколам диагностики и лечения. Например: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, реакция Вассермана, обследование на гепатиты В и С, ВИЧ-инфекцию, УЗИ и другие лабораторные исследования при наличии показаний.

- Может ли беременная женщина самостоятельно выбрать родильный дом?

- Да, но есть несколько «но». Все родовспомогательные организации в Казахстане разделены по уровню регионализации на три уровня.

К первому относятся родильные отделения районных больниц, куда госпитализируют женщин со сроком беременности 36 недель и выше, без риска развития осложнений беременности и родов.

Ко второму уровню относятся городские и межрайонные родильные дома, они предназначены для женщин со сроком беременности 34-36 недель, у которых есть риск развития осложнений.

К третьему типу относятся специализированные перинатальные центры, куда поступают беременные, роженицы со сроком беременности менее 34 недель, а также с осложненным течением беременности с высоким риском развития перинатальной патологии.

Уровень организации родоразрешения определяется врачом, который осуществляет ведение и наблюдение беременности с учетом группы риска. Таким образом, выбор организации родоразрешения возможен из числа родовспомогательных организаций по уровню в рамках региона проживания. Например, если женщина хорошо переносит беременность, у нее и плода нет никаких патологий, то она может выбрать одну из родовспомогательных организаций первого уровня.

При этом стоит отметить, что если женщина хочет рожать в другом роддоме, не по направлению из поликлиники, где стоит на учёте, то ей нужно заранее написать соответствующее заявление.

- У женщины начались схватки, но ее не принимают в родильный дом без ПЦР-теста. Это правомерно?

- Нет. Если женщину готовят к плановой госпитализации на операцию кесарево сечение, то ПЦР-тестирование ей проводят в поликлинике – бесплатно. Если же поступает в родах, тогда ПЦР ей должны провести в родильном доме при поступлении.

- Может ли беременная женщина в рамках ОСМС бесплатно получить эпидуральную анестезию?

- Эпидуральная анестезия проводится по показаниям – при операции кесарево сечение, болезнях сердца, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении, недоношенной беременности. Если врач, оценив состояние пациентки и малыша, решает, что женщине необходимо ввести обезволивающее, то оплачивать дополнительно эту процедуру не нужно.