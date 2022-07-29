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    • Какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане

    29 Июля 2022 11:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие 2022 года Национальным банком Казахстана и банками второго уровня выявлено 139 поддельных денежных знаков (136 банкнот и 3 монеты) на сумму 408 150 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    Это на 41% меньше, чем за первое полугодие 2021 года (340 поддельных денежных знаков).

    «Чаще всего подделывались банкноты номиналом 2 000 тенге – 97 шт., что составило 70% от общего объема. Далее идут подделки номиналом 5 000 тенге – 15 шт. (11%), 10 000 тенге – 10 шт. (7%), остальные 9% приходятся на другие номиналы банкнот. Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 68 шт. (51% от общего количества), далее Нур-Султан – 16 шт., Восточно-Казахстанская область – 29 шт.», - сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет Нацбанка РК Аскат Мукамадиев.

    Национальный банк Казахстана напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно различить настоящие банкноты от поддельных. На банкнотах есть специальная печать, которая создает рельеф. Также на всех банкнотах имеются метки для людей с ослабленным зрением в виде выпуклых высокорельефных элементов, хорошо различимых на ощупь. Цвет банкноты должен быть четким и контрастным, необходимо просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинала. Аналогичным образом следует обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нить, выходящую на поверхность банкноты в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.

    «На банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого», - проинформировал Аскат Мукамадиев.
    #Нацбанк Казахстана #Общество #Мошенничество
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