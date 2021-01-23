Какие автомобили предпочитают казахстанцы и куда экспортируются отечественные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каком состоянии сейчас находится автомобильная отрасль Казахстана, как на отечественный рынок автопрома повлияла пандемия и чего ждать в будущем, читайте в нашем материале.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в 2020 году казахстанцы приобрели 93 тысячи новых автомобилей.

Вклад автопрома в ВВП Казахстана вырос до 612,8 млрд тенге. Рынок новых автомобилей вырос на 24%.

«Два из трех проданных в РК автомобилей произведены в Казахстане. Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, в 2020 году Казахстан продолжал демонстрировать рост, и это один из лучших результатов в мире. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в 2020 году официальными дилерами было реализовано 92 989 новых легковых и коммерческих автомобилей на общую сумму 972 млрд тенге, что суммарно на 24% больше, чем в 2019 году», - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавляют, что этот год в очередной раз подтвердил долгосрочную заинтересованность автопроизводителей и государства в развитии отрасли. Слаженная работа автопрома и Правительства позволила не только привлечь инвестиции и увеличить рабочие места, но и устойчиво развивать экспорт на внешние рынки. Машиностроение показало стабильный рост более 31,7% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом.

«Увеличение произошло за счет выпуска автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, производства прочих транспортных средств, электрического оборудования, машин и оборудования. Индекс промышленного производства в автомобилестроении составил в 2020 году 152,5% по сравнению с 2019 годом», - поясняют в Мининдустрии.

Согласно официальным данным, за двенадцать месяцев 2020 года в Казахстане произведено 77 431 ед. транспортных средств всех типов, что на 53,2% больше, чем в январе-декабре 2019 года. Совокупный результат работы отрасли автомобилестроения в денежном выражении превышает аналогичный результат прошлого года более чем на 70,4% (612,8 млрд тенге).

Производство легковых автомобилей выросло на 47% до 64 790 единиц. Объемы выпуска грузовой техники выросли в два раза – 8 240 ед., а автобусов на 66% (1 801 ед.). Свое производство удвоили производители прицепов и полуприцепов (2 196 ед.).

Главными событиями в 2020 году стоит отметить запуск новых заводов и производств в Казахстане. В 2020 году началось производство автомобилей Chevrolet на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром», которые за короткое время продемонстрировали самый высокий рост в стране, войдя в топ популярнейших брендов 2020 года в Казахстане. В апреле началось производство легковых автомобилей Hyundai в Алматы, а в декабре началось производство автобусов Yutong в Карагандинской области.

Всего в 2020 году было произведено 22 136 автомобилей Hyundai (+39%), 19 434 ед. Chevrolet и Ravon (+217%) и 15 848 автомобилей Lada (+8%). В пятёрку также вошли Kia (4 863 ед.) и JAC (4 173 ед.).

Каждый десятый автомобиль, как отметили в пресс-службе МИИР, отправляется на экспорт.

Экспортоориентированность заводов демонстрирует высокое качество производимой техники и доверие к ней со стороны иностранных клиентов.

«В 2020 году Казахстан экспортировал в страны ближнего зарубежья 8 122 единицы автомобилей, что в 3 раза больше показателей 2019 года (2 629 ед.). В целом, за календарный год из страны было экспортировано более 10% всей производимой техники на сумму 55,9 млрд тенге», - уточнили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Хороший спрос на казахстанские автомобили наблюдается в России, Узбекистане, Беларуси и Кыргызстане. В этих странах большой интерес проявляют к брендам Hyundai, Chevrolet и JAC.

Самыми популярными автомобили, проданными внутри страны, являются Hyundai, Lada и Chevrolet .

Пик продаж в 2020 году зафиксирован в четвертом квартале, в последние месяцы года было продано 29 465 автомобилей, большая часть которых пришлась на Hyundai и Chevrolet, что говорит о хорошем заделе на 2021 год.

Всего же, по итогам года лидирует Hyundai, дилеры продали 17 856 автомобилей (+20% к результатам прошлого года). Lada пока остается на второй строчке – было продано 17 453 ед. (+14%) в прошедшем году. Лидер среди импортируемых в страну автомобилей – Toyota, дилеры японской марки реализовали 10 081 автомобиль в Казахстане (-29%) и 596 ед. продали в Бишкек (+86%). Chevrolet продажи, которого стартовали в марте, растет высокими темпами, за девять месяцев было продано 10 029 автомобилей (+1097%).

На пятой позиции Ravon, на счету бренда – 7 137 проданных седанов. На шестом месте Kia – 6 004 авто (+60%). Седьмая строчка у Renault – 2 599 ед. (+0,2%), столько же, сколько и в прошлом году. На восьмом месте JAC – 2 519 ед. (+80%). TOП-10 наиболее продаваемых в 2020 году замыкают: Nissan (2 438 ед.; +3%) и Volkswagen (2 427 ед.; +44%).

Что касается премиум-сегмента в Казахстане, то в 2020 году бессменное лидерство в ТОП-10 продаж среди премиальных брендов продолжает удерживать Lexus, на долю которого по-прежнему приходится более 40% основных продаж. В автосалонах официальных дилеров реализовано 1 298 автомобилей этой марки. Второе место у BMW – 686 единиц (+13%). Дилеры Land Rover продали 247 кроссоверов и внедорожников (+15%). Далее по списку: Infiniti (234 ед.; +48%), Mercedes-Benz (201 ед.; +14%), Porsche (116 ед.; +57%), Cadillac (111 ед.; +1%), Audi (81 ед.; +21%), Volvo (50 ед.; -19%) и Jaguar (35 ед.; -35%).

Самой популярной моделью по-прежнему остаётся Lexus RX (563 ед.), Lexus LX (305 ед.) и BMW X7 с результатом 229 автомобилей.

Всего же по данным АКАБ (Ассоциация автомобильного бизнеса Казахстана), в 2020 продажи премиальных автомобилей в автосалонах снизились на 2% (3073 ед. против 3114 ед. в 2019 году) при общем росте продаж в денежном выражении на 26% до 102,6 млрд тенге. Средняя стоимость нового автомобиля в сегменте - 33 384 763 тенге.

В связи с пандемией COVID-19 и введенным карантином в городах и регионах РК, спецЦОНы в апреле 2020 года вынуждены были приостановить или ограничить свою деятельность – на учет было поставлено всего 3 066 единиц транспорта – это крупнейшее месячное падение за последние 6 лет. Тем не менее, уже в мае ситуация стабилизировалась, возобновился рост регистраций, и в сентябре был зафиксирован противоположный рекорд – наибольшее количество регистраций транспорта за период с 2015 по 2020 годы - 145 154 единицы. К концу прошлого года через спецЦОНы прошло 1 226 721 транспортных средств, всего на -5,3% меньше, чем в 2019-ом.

Ситуация 2020 года простимулировала бизнес и государство активно внедрять онлайн-торговлю. При поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и МВД РК в сжатые сроки появилась возможность регистрировать автомобили онлайн не только между физическими лицами, но и регистрировать первично в дилерских центрах. Более того, планируется и дальше продолжать развивать цифровизацию услуг.

Доля первичной регистрации на фоне общего числа регистраций в январе-декабре 2020 года выросла с 7,3% до 11%. Впервые на учет в Казахстане встало 135 101 ед. транспортных средств, в том числе коммерческой техники и прицепов, включая регистрацию автомобилей из Армении. По последним данным МВД РК, в Казахстане зарегистрировано порядка 11 тысяч автомобилей из Армении.

Как и в прошлые годы, по итогам 2020 года больше всего казахстанцы оформляли в органах МВД РК автомобили Toyota (189 815 ед.), Lada (165 873 ед.), Mercedes-Benz (82 449 ед.), Volkswagen (80 802 ед.), на пятую строчку поднялись автомобили Hyundai (61 407 ед.), которые сместили на шестую позицию Audi (58 289 ед.) всех годов выпуска.

Продажи новых автомобилей, по прогнозам экспертов, в 2021 году подберутся к планке 120 тысяч единиц.

Анализируя перспективы развития рынка и отрасли, в текущем году сохранится тренд увеличения доли локальных автомобилей на рынке. В тоже время автопром продолжит расширять производственные мощности, увеличивать экспорт и локализацию выпускаемой продукции.

В 2021 году АКАБ прогнозирует уровень продаж в пределах 100-120 тысяч единиц новых легковых и коммерческих автомобилей.