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    Какие автомобили должны пройти таможенную очистку в Казахстане

    15 Августа 2023, 20:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транспортные средства, ввезенные из третьих стран, не входящих в состав ЕАЭС, в обязательном порядке должны пройти процедуру таможенной очистки. Об этом сообщил и.о. директора департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ержан Абдрахманов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

    Главой государства в послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года было озвучено предложение относительно нелегально ввезенных автотранспортных средств. Для легализации таких автотранспортных средств предложено применить в разовом порядке единый утилизационный сбор и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200 тысяч тенге.

    «Данная мера должна коснуться автотранспортных средств, не находящихся в розыске, ввезенных до 1 сентября 2022 года и прошедших таможенную очистку.

    Легализация началась 23 января 2023 года и завершилась 1 июля 2023 года.

    Комитет государственных доходов принимал непосредственное участие во время всеобщей легализации транспортных средств. Комитетом во время легализации были размещены сотрудники органов государственных доходов в СпецЦОНах. Сотрудниками органов государственных доходов производилась проверка сведений о прохождении таможенной очистки, в том числе таможенная очистка в странах ЕАЭС.

    В рамках ЕАЭС производится взаимный обмен сведениями по растаможенным товарам и транспортным средствам, полученные сведения Комитетом размещались в ИС «Информационное хранилище данных». Сотрудниками органов государственных доходов выдавались справки подтверждения прохождения таможенной очистки путем проверки в информационных системах КГД (ИС «АСТАНА-1», ИС «Информационное хранилище данных»).

    В случае наличия сведений прохождения таможенной очистки в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Армения выдавались справки подтверждения о прохождении таможенной очистки», - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов РК.

    В случае отсутствия сведений граждане направлялись для прохождения таможенной очистки и уплаты необходимых таможенных платежей и налогов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК Авто полиция
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