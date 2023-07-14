Какие автобусные маршруты изменят движение с 15 июля в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Девять автобусных маршрутов изменят свое движение с 15 июля в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

«Согласно информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны, с 15 по 19 июля текущего года планируется проведение ремонтных работ дорожного полотна по ул. Керей Жанибек хандар от пр. Кабанбай батыра до ул. Сауран.

В связи с этим, будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств, а также будут временно изменены схемы движения маршрутов № 50, 53, 61», - сообщили в CTS.

В целях улучшения транспортного обслуживания, с 15 июля текущего года также вносятся частичные изменения в схемы движения маршрутов № 40, 121.

С 15 по 18 июля текущего года также планируется проведение ремонтных работ дорожного полотна по шоссе Коргалжын на участке от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран.

В связи с этим будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств, а также будут временно изменены схемы движения маршрутов № 21, 32, 44.

Кроме того, по обращениям жителей с. Ы. Алтынсарина и в целях улучшения транспортного обслуживания, с 15 июля вносятся частичные изменения в схему движения пригородного маршрута №319.

С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться на картинке.