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    Какие автобусные маршруты изменят движение с 15 июля в столице

    14 Июля 2023, 21:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Девять автобусных маршрутов изменят свое движение с 15 июля в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    «Согласно информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны, с 15 по 19 июля текущего года планируется проведение ремонтных работ дорожного полотна по ул. Керей Жанибек хандар от пр. Кабанбай батыра до ул. Сауран.

    В связи с этим, будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств, а также будут временно изменены схемы движения маршрутов № 50, 53, 61», - сообщили в CTS.

    В целях улучшения транспортного обслуживания, с 15 июля текущего года также вносятся частичные изменения в схемы движения маршрутов № 40, 121.

    С 15 по 18 июля текущего года также планируется проведение ремонтных работ дорожного полотна по шоссе Коргалжын на участке от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран.

    В связи с этим будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств, а также будут временно изменены схемы движения маршрутов № 21, 32, 44.

    Кроме того, по обращениям жителей с. Ы. Алтынсарина и в целях улучшения транспортного обслуживания, с 15 июля вносятся частичные изменения в схему движения пригородного маршрута №319.

    С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться на картинке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт Дороги
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