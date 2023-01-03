Какие астрономические события ждут в 2023 году жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Об астрономических событиях нового года, о том, какие из них смогут наблюдать казахстанцы, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал астроном, профессор СКУ им. М. Козыбаева Андрей Солодовник.

Ученый отметил, что не бывает года без затмений Солнца и Луны. Это главные события любого астрономического календаря.

«Первым затмением года станет кольцеобразно-полное солнечное, которое произойдет в новолуние 20 апреля. Вот только в Казахстане его не увидеть. Второе затмение - полутеневое лунное. Оно случится в полнолуние 5 мая и его будет видно на всей территории нашей страны. Третье затмение года произойдет 14 октября. Оно вновь будет солнечным кольцеобразным. Но и его казахстанцы не смогут наблюдать. Четвертое затмение будет частным лунным 28 октября. Оно вполне благоприятно для наблюдений с территории Казахстана и стран СНГ. Однако максимальная фаза затмения составит всего 0,127. То есть, Луна пройдет через северную часть тени Земли довольно далеко от ее центра», - сказал А.Солодовник.

По информации ученого, в первые месяцы 2023 года Марс продолжит блистать на вечернем небе, постепенно уменьшая яркость. Весной и в начале лета вечерами на смену ему придет Венера. Ее наилучшая видимость придется на конец мая - июнь. Осенью на вечернем небе будут царить Юпитер и Сатурн. В утреннем небе октября вновь появится Венера.

«Одними из самых привлекательных небесных событий являются покрытия планет Луной. Но ни одно у нас видно не будет. В новом году не исключена возможность появления на небе кометы, которую можно будет увидеть. Ее имя С/2022 Е3 (ZTF). В феврале комета приблизится к Земле примерно до 40 миллионов километров, находясь вблизи Полярной Звезды. В это время ее, как полагают, и можно будет видеть невооруженным глазом. Остальные кометы года будут доступны взгляду только с помощью телескопа. Из связанных с кометами метеорных потоков самые лучшие условия для наблюдений достанется Лиридам в апреле, Персеидам в августе и Геминидам в декабре», - сообщил А.Солодовник.

Профессор отметил, что Солнце находится в состоянии роста интенсивности активных процессов. На языке науки - развивается 25-й цикл активности Солнца. Ученые спорят, каким он будет и когда достигнет максимума

«Время максимальной активности прогнозировали не ранее 2025 года. Однако результаты наблюдений в прошлом году внесли коррективы в эту картину. Во-первых, цикл активности Солнца развивается заметно быстрее, чем предполагалось. Во-вторых, интенсивность его показателей - число пятен, вспышек и других близких явлений - примерно на 40% больше, чем в цикле №24. Сегодня специалисты в физике Солнца не исключают наступление эпохи максимума в середине 2024 года и даже в конце 2023 года. При этом интенсивность активных процессов, происходящих на Солнце, может быть довольно велика. Следовательно, и энергетика воздействия Солнца на Землю может возрасти», - резюмировал А.Солодовник.



