Какие археологические раскопки пройдут в этом году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году впервые за много лет закладывают сразу несколько археологических раскопок. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первого июня начались работы на известном поселении Ботай. Туда приехали сотрудники костанайского университета, 19 июня заезжают североказахстанские учителя истории. Они позже прибудут из Алматы, Уральска, Восточно-Казахстанской области. Раскопки на Ботае будут длиться до конца лета.

«Наш университет заложил раскопки в селе Долматово, городище Ак-Ирий. 15 июня начнутся работы в поселке Новопавловке в Петропавловске. Там находится курган раннего железного века. В этом районе идет активное строительство домов, мы хотим посмотреть памятник. На Кызыл-Обе раскопки продолжим в конце июня. Хотим найти поселение, заложить раскоп еще на одном мазаре. В августе там планируется международный полевой семинар с участием ученых из Англии, Франции. Ведем переговоры с представителями ЮНЕСКО о том, возможно ли включить Кызыл-Обу в список, оперируя тем, что пол и стены на памятнике в таком состоянии, в каком ни на одном памятнике эпохи Золотой Орды не сохранились. По крайней мере, на территории Казахстана. У нас есть мазар Жошы-хана, но он восстановленный. В августе представители ЮНЕСКО пообещали приехать, заинтересовались», - проинформировал Р. Мамбеталинов.

В рамках Комплексного плана проводится музеефикация археологических объектов области. В этом году – храмового комплекса «Байкара» в городе Сергеевке района Шал акына.

«В ближайшее время заключим договор с подрядной организацией, проект готов. Будем воссоздавать курган с внутренним захоронением. Любой желающий сможет зайти туда и посмотреть, как в сакский период проводились захоронения», - сказал Р. Мамбеталинов.

В этом году исполняется 55 лет североказахстанской археологической экспедиции – одной из старейших в стране. По словам Р. Мамбеталинова, осенью в регионе планируют провести ряд мероприятий, приуроченных к этой дате.