Какие агротехнические мероприятия проводятся для повышения урожайности в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для своевременного реагирования и координации работы по борьбе с вредителями и карантинными объектами в Акмолинской области действуют оперативные штабы. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства и земельных отношений региона.

Для повышения урожайности и качественных показателей сельскохозяйственных культур в Акмолинской области проводится комплекс агротехнических мероприятий.

Так, для улучшения плодородия почв важная роль отводится минеральным удобрениям.

«В этом году планируется внести порядка 110 тысяч тонн, на сегодня аграриями уже приобретено 100 тысяч тонн минеральных удобрений. Работы по внесению удобрений будут проводиться в июле-октябре. Для защиты посевов зерновых культур от сорной растительности земледельцами области проведена химическая прополка на площади 4,4 млн га (109,4% от плана), в том числе против двудольных сорняков - 2,8 млн га, против злаковых - 1,6 млн га», - пояснили в ведомстве.

Вместе с тем, сельхозпроизводителями проводятся противозащитные мероприятия против болезней (септориоз) и вредителей (пшеничный трипс). На 24 июля обработаны площади в 223,2 и 368,9 тысячи га, соответственно.

«Кроме того, в целях своевременного реагирования и координации работы по борьбе с вредными, особо опасными вредными организмами и карантинными объектами в Акмолинской области действуют оперативные штабы. Благодаря их слаженной работе завершены мероприятия по химической обработке против стадной саранчи на площади 4,5 тысячи га, против нестадных саранчовых вредителей - на 42,6 тысячи га. Это земли сельхозназначения - 5,5 тысячи га и земли государственного запаса - 37,1 тысячи га», - добавили в ведомстве.

В целом, как было отмечено, вопрос качественного проведения всего цикла агротехнических мероприятий находится на постоянном контроле.